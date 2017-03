Veeam introduceert snapshot-integratie met Cisco HyperFlex hyperconverged infrastructure-platform

Services

Veeam heeft bekendgemaakt dat het zijn samenwerking met Cisco verder gaat uitbouwen, het begint met het toevoegen van snapshot-integratie met Cisco’s HyperFlex hyperconverged infrastructure-platform (HCI). Veeam streeft zoveel mogelijk eenvoudig en efficiëntie na in het moderne hybrid cloudtijdperk en doet dat door allerlei verschillende diensten te ondersteunen en aan elkaar te knopen.

De Veeam Availability Suite krijgt nu ook veel meer ondersteuning voor de verschillende Cisco-producten. Zo is er ondersteuning voor de software-defined netwerk- en computing-power van Cisco UCS in het Cisco HyperFlex HD Data Platform. Met de ondersteuning van deze Cisco-producten zorgt Veeam ervoor dat het met nog meer cloudproducten en diensten overweg kan, waardoor het maken van backups of het restoren ervan enorm snel kan gebeuren en er een echte Always-On enterprise garantie geleverd kan worden.

Veeam heeft het zich ten doel gesteld om de tijd die nodig is om data en applicaties te herstellen zo klein mogelijk te maken. Als je als bedrijf bijvoorbeeld gebruik maakt van Azure en er treedt een grote storing op, dat je zeer eenvoudig je data en applicaties kan verplaatsen naar een regio die nog wel online is, of in het geval van een grote storing, kan overstappen op Amazon Web Services of Google’s Cloud Platform. Dit kan overigens ook als je nog een on-premise omgeving hebt en die versterkt hebt met de cloud, ook dan kan je in korte tijd de data en applicaties elders in de lucht brengen.

Onderzoeksbureau IDC verwacht dat clouddiensten in 2020 goed zijn voor een omzet van 203,4 miljard dollar, dat komt neer op een jaarlijkse groei van 21,5 procent, zeven keer zoveel als de gemiddelde groei in de IT. Het IDC verwacht dat bedrijven vanaf 2018 meer dan de helft van hun IT-budget investeren in de cloud, dat percentage stijgt naar 60 tot 70 procent in 2020. Als bedrijven zo afhankelijk worden van de cloud is een goede backup en restore-oplossing cruciaal en dat is waar Veeam zich op focust.