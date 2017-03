Uitvinder Lithium-Ion accu presenteert nieuwe en betere solid-state accu

Hardware

Een groep wetenschappers onder leiding van een van de uitvinders van de Lithium-Ion accu heeft een nieuwe accu gepresenteerd, een solid-state accu die over veelbelovende eigenschappen beschikt om binnen afzienbare tijd ingezet te worden voor commerciële doeleinden.

De 94-jarige John Goodenough is een van de uitvinders van de Lithium-Ion accu en heeft zich ook druk bezig gehouden met de ontwikkeling van deze nieuwe accu. De groep wetenschappers heeft samen met Goodenough een aantal problemen weten op te lossen waar accu’s vandaag de dag grote problemen mee hebben. Op alle fronten is deze nieuwe solid-state accu beter dan de huidige Lithium-Ion accu’s. Zo zou de accu goedkoper zijn te produceren, is de energiedichtheid een stuk hoger, gaat die langer mee en kan die sneller worden geladen als worden ontladen.

Het grote voordeel van een solid-state accu is dat er geen vloeibare componenten inzitten, waardoor het explosiegevaar of de kans op het lekken van chemicaliën veel kleiner is.

We hebben in het verleden al heel veel concepten gezien van nieuwe accu’s, maar die waren allemaal nog niet rijp voor massaproductie, omdat er nog wat productieproblemen opgelost moesten worden. In dit geval zou het weleens heel snel kunnen gaan, want deze nieuwe accu is op alle fronten beter en gebruikt duurzame materialen, waardoor de productie ook niet al te ingewikkeld is. Zo is er gekozen voor een elektrolyt van glas. Dit kan weer worden gecombineerd met een anode van lithium, natrium of kalium, waarbij natrium de meest goedkope is. Een gedeelte van hun onderzoek is nu gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Energy & Environmental Science. Ook zijn een aantal patenten momenteel in aanvraag.

De vraag is nu welk bedrijf er als eerste interesse toont om de accu commercieel te gaan produceren en inzetten. Iets waar bijvoorbeeld Tesla enorm bij gebaat zou kunnen zijn. De Universiteit van Texas die betrokken is bij het onderzoek hoopt dat de wetenschappers kunnen samenwerken met diverse accufabrikanten.