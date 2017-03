Bitcoin nu meer waard dan goud

Business

De Bitcoin is op dit moment meer waard dan goud. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de digitale munt dat die zoveel waard is. Op moment van schrijven is de Bitcoin 1.205,46 euro waard, terwijl goud per troy ounce 1.165,75 euro waard is.

De waarde van de Bitcoin is de afgelopen drie maanden alleen maar gestegen. Dat terwijl de waarde van goud gestaag afnam, wat erop wijst dat steeds meer mensen de digitale munteenheid beginnen te zien als een reële betaalmogelijkheid. Vooral in China is de Bitcoin op dit moment populair en groeit de vraag ernaar. Dat terwijl de Chinese overheid probeert de munt uit te bannen. Tegelijk is de Bitcoin ook steeds populairder in markten als India en Venezuela. Daar komt nog eens bij dat bedrijven de Bitcoin beginnen te accepteren als betaalmiddel. Zo accepteert Dell de digitale munt nu.

Dat de waarde van de Bitcoin de afgelopen tijd zoveel gegroeid is, maakt niet dat die betrouwbaarder is dan goud. Drie maanden geleden was de munt dertig procent minder waard en de geschiedenis hierboven laat een flinke wisseling in prijs zien. Zo was de munt in januari ineens even 20 procent minder waard. Daarmee heeft de Bitcoin dan ook een reputatie van onstabiliteit, waar de prijs van goud relatief stabiel blijft.