Pre-orders Samsung Galaxy S8 beginnen op 10 april

Consumer

Samsung wil vanaf 10 april pre-orders van de Galaxy S8-smartphone in ontvangst nemen. Dat zou dan twee weken na onthulling van de telefoon zijn en zo’n anderhalve week voor de geplande release op 21 april. Ondanks dat er nog altijd een officiële onthulling moet plaatsvinden, zijn veel details al gelekt.

Het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium The Investor kwam met het nieuws van de pre-orders. Naar het schijnt komen er twee varianten van op de markt, een 5,7-inch en een 6,2-inch versie. De smartphone wordt op 29 maart onthuld tijdens een evenement in New York City. De hoop van Samsung is dat mensen dan de problemen rond de Galaxy Note 7 zullen vergeten.

Afgezien van de onlangs gelekte foto hierboven, zijn er ook flink wat details van de smartphone gelekt. Beide varianten van de Galaxy S8 draaien op een Snapdragon 835, met 4 gigabyte aan werkgeheugen. De telefoon is verder voorzien van 64 gigabyte aan opslaggeheugen, dat uit te breiden is met een microSD-kaart van maximaal 256 gigabyte.

Wat de batterij betreft is er wel een verschil te zien: de kleinere 5,7-inch variant krijgt een 3000mAh batterij en de batterij van de grotere versie krijgt een capaciteit van 3500mAh. Beide toestellen krijgen verder een USB Type-C ingang en een 3,5mm koptelefooningang. Daarmee slaat Samsung vooralsnog een andere richting in dan Apple.

Beide Galaxy S8-varianten zijn voorzien van een 12 megapixel camera aan de achterkant en aan de voorkant een 8 megapixel camera. Op de voorkant van het scherm is verder een irisscanner te vinden en achterop een vingerafdrukscanner. Volgens The Investor voegt Samsung ook een speciale knop toe waarmee gebruikers direct de digitale assistent, Bixby, kunnen oproepen. Die assistent wordt naar het schijnt gemaakt met behulp van de eerder overgenomen stemassistent Viv.