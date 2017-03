HP heeft opvolger Elite x3 al getoond op MWC

Mobile

HP heeft op het Mobile World Congress de opvolger van zijn Elite x3-smartphone al getoond aan een select gezelschap. In een priveruimte op de stand kon de nieuwe smartphone al worden bewonderd, deze ruimte was alleen toegankelijk op uitnodiging van een HP-medewerker. Daarmee lijkt de levensduur van de huidige Elite X3 niet lang te zijn.

HP zou op het Mobile World Congress verder geen details hebben verstrekt over het nieuwe toestel, maar het toestel heeft wel veel weg van de huidige Elite X3. Het is nog steeds een toestel met een 6 inch OLED-paneel met een schermresolutie van 2560 x 1440 pixels. Aan de achterzijde is wederom een camera te vinden die iets uitsteekt gecombineerd met een dual LED-flitser en een vingerafdrukscanner.

Aan de voorzijde lijkt ditmaal de irisscanner te ontbreken en is onderaan een speakergrill te bewonderen. Het toestel is qua formaat ongewijzigd zodat die nog steeds met de huidige accessoires overweg kan van de Elite X3. De grootste vernieuwing zit waarschijnlijk aan de binnenkant van het toestel, in de vorm van een Qualcomm Snapdragon 835. Deze nieuwe Qualcomm-chip is behalve een stuk sneller ook compatible met Windows 10 en dat is de feature die HP goed kan gebruiken.

De huidige Elite X3 draait op Windows 10 Mobile en is in staat op Windows Store-apps te draaien. De ouderwetse desktop-applicaties, zoals bijvoorbeeld Photoshop werken niet op dit toestel. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van HP Workspace, waarbij de applicatie wordt geïnstalleerd in een cloudomgeving en deze via een remote desktopverbinding kan worden benaderd. Microsoft zet met Windows 10 aan het einde van dit jaar een grote stap voorwaarts, en kan het desktop-besturingssysteem ook volledig draaien op de Snapdragon 835-chip. Daarbij kunnen ook oude vertrouwde desktop-applicaties worden uitgevoerd. Binnen de kernel van Windows wordt de instructieset automatisch vertaald van x86 naar ARM, waar de Qualcomm-chip op is gebaseerd. Ontwikkelaars hoeven hier niets voor aan te passen. Daarmee wordt HP Workspace overbodig en wordt een toestal als de opvolger van de Elite x3 echt overal voor inzetbaar.

HP heeft het toestel nog niet officieel aangekondigd, het wachten voor HP is nog op de beschikbaarheid van de Snapdragon 835, dat zal voor de zomer het geval zijn, maar ook op de laatste nieuwe Windows 10-versie, die ondersteuning biedt voor deze chip. Dit komt naar verluidt pas in het najaar.