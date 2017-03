IBM lanceert API en SDK voor publieke toegang tot quantum computing via de IBM Cloud.

Apps & Software

IBM vult zijn roadmap nog wat meer en heeft het beschikbaar maken van quantum computing voor bedrijven hoog op de agenda staan. Voorlopig krijgen ontwikkelaars interessante tools zoals API’s en een SDK (software development kit) om met qubits te spelen. IBM lanceert een API en een SDK voor publieke toegang tot quantum computing via de IBM Cloud. Het bedrijf maakt ook plannen om quantum computing systemen op de markt te brengen in de komende jaren.

Quantum computing is het gebruik van quantum theorie en het gebruik van subatomische partikels om informatie op te slaan. Van quantum computing wordt verwacht dat het een veel snellere verwerkingskracht heeft dan de huidige systemen. Vorig jaar lanceerde IBM de Quantum Experience, die het mogelijk maakte voor ontwikkelaars om algoritmes te draaien en te experimenteren met de quantum processor van het bedrijf via de IBM Cloud om de mogelijkheden van quantum computing te ontdekken. Ze konden hierbij werken met individuele quantum bits, ook wel qubits genoemd.

IBM heeft ook zijn quantum simulator geupdate om te kunnen experimenteren met een 20 qubit computer. Het bedrijf voorziet dat quantum computing zijn uitwerking zal hebben op allerlei processen in verschillende branches waarbij je kunt denken aan de pharmateutische industrie, de logistieke en de financiele wereld.

Volgens IBM zal de SDK voor de IBM Quantum Experience beschikbaar zijn in de eerste helft van de 2017. Om quantum computer interessant te maken voor het bedrijfsleven zal IBM de komende jaren Q systemen bouwen met 50 qubits tot hun beschikking. Dit soort systemen maken het interessant voor ontwikkelaars om er applicaties op te bouwen. Het is het meest waarschijnlijk dat quantum computing gebruikt zal worden via de Cloud. Op dit moment hebben 40.000 gebruikers meer dan 275.000 experimenten uitgevoerd op IBM’s Quantum Experience.