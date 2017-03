‘Facebook rolde livestreamfunctie te gehaast uit’

Networking

Vorig jaar kreeg een team van honderd medewerkers binnen Facebook, allemaal van verschillende afdelingen geplukt, een opdracht: maak het binnen twee maanden mogelijk om video’s live te streamen. De functie werd als gevolg hiervan gehaast gelanceerd en dat leidde tot onzorgvuldige overwegingen met betrekking tot het controleren ervan.

Dit meldt de Wall Street Journal op basis van gesprekken met ingewijden. Zij melden dat CEO Mark Zuckerberg op een dag tijdens een interne vergadering de beslissing nam om de live mogelijkheden versneld naar de site te brengen. Daarom werden er een paar dagen later honderd medewerkers afgezonderd van de rest van het bedrijf, om binnen twee maanden de functie uit te rollen.

Er werd volgens die ingewijden gekozen voor zo’n korte deadline omdat in april de F8-conferentie van Facebook gehouden werd. Tijdens die bijeenkomst wilde Facebook positieve cijfers kunnen delen over het gebruik van de streams.

Er was echter nog een andere reden voor de gehaaste uitrol. Steeds meer jonge gebruikers lopen namelijk weg bij Facebook. Ondanks dat het sociale netwerk wereldwijd 1,23 miljard geregistreerde gebruikers heeft, weet het niet goed wat het moet doen aan die dalende gebruikscijfers in bepaalde bevolkingsgroepen. Jongeren gebruiken bijvoorbeeld liever Snapchat. En precies die jongeren bleken veel gebruik te maken van proeven die Facebook al gehouden had met live video’s.

Om die reden werd de lancering van Facebook Live versneld. Het gevolg daarvan is volgens de Wall Street Journal tweeledig. Enerzijds had Facebook nog niet goed uitgezocht hoe het geld kon verdienen met de livestreams. Aan de andere kant is er het misbruik van de mogelijkheid, waar flikse kritiek op is.

Afgelopen juli bijvoorbeeld werden er live beelden gestreamd van de nasleep van een politieschietpartij, waarbij een man om het leven kwam. Ook andere misdrijven zijn live uitgezonden, in de Verenigde Staten alleen al zo’n vijftig sinds de functie gelanceerd werd, waaronder verkrachtingen, overvallen en een zelfmoord.