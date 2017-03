Dell zet vol in op high-end Ubuntu Linux laptops en desktops

Hardware

Dell was in 2007 de eerste grote computerfabrikant die computers met een voorgeïnstalleerde versie van Linux aanbood, naast het onder consumenten veel populairdere Microsoft Windows. Met resultaat, want vandaag de dag is de Dell XPS13 met Ubuntu Linux inmiddels een veel gebruikte laptop onder programmeurs.

Dell maakt nu bekend dat er vijf nieuwe laptops in de Precision-serie worden uitgebracht die allen worden geleverd met een installatie van Ubuntu Linux 16.04 (LTS). Aan de binnenkant zal een zevende generatie Intel Core of Intel Xeon processor aanwezig zijn en de schermgroottes zullen uiteenlopen van 15 tot 17 inch. De duurste varianten, de Dell Precision 7520 en 7720, zullen zelfs worden uitgerust met een 4K UltraHD scherm en zouden de “krachtigste laptops van dit moment zijn”. Dit maakte Barton George, Senior Principal Engineer bij Dell, eerder al bekend op zijn blog. Dell komt hiermee aan de wensen van haar klanten tegemoet, die graag krachtigere Linux modellen zagen dan de huidige generatie XPS13. Dit model is vooral een concurrent voor Apple’s Macbook Pro.

Het instapmodel voor deze nieuwe serie laptops is de Precision 3520, die al wordt verkocht vanaf 897,50 dollar in de Verenigde Staten. Deze is hiermee ruim 100 dollar goedkoper dan de variant met Windows 10 Pro. De Nederlandse webshop van Dell maakt vooralsnog geen melding over de prijs in euro’s. Wel heeft de fabrikant aangegeven dat de nieuwe Precision 3000 en 5000 series wereldwijd verkocht gaan worden vanaf medio april. De krachtigere Precision 7000 serie zal naar alle waarschijnlijkheid over enkele maanden volgen.

Naast deze nieuwe laptops in Precision serie, komt Dell ook met een nieuwe all-in-one desktop computer. De 27 inch Dell Precision 5720 is gepresenteerd als concurrent van Apple’s iMac en beschikt over een 4K UltraHD scherm, zowel met als zonder touchscreen en met een Thunderbolt-aansluiting. Een prijskaartje heeft Dell nog niet gehangen aan deze nieuwe desktop, maar verwacht wordt dat deze in de buurt liggen van vergelijkbare modellen van Apple en Windows. Net als de Precision 3520 en 5520 zal deze vanaf medio april verkocht gaan worden.