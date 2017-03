WikiLeaks legt hackarsenaal CIA bloot met nieuwe documenten

Security

Duizenden documenten, afkomstig van de CIA, wijzen erop dat de Amerikaanse veiligheidsdienst actief werkt aan het hacken van iPhones en Android-apparaten. Dit blijkt uit nieuwe documenten die WikiLeaks online gezet heeft, en stammen uit de periode 2013 tot eind 2016.

De publicatie van al deze documenten werd gemeld door Associated Press. Dat merkt op dat het om duizenden documenten gaat, die het bestaan van een elite software-eenheid onthullen. WikiLeaks schrijft dat de “Engineering Development Group (EDG) verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, testen en ondersteuning van backdoors, exploits, malicious payloads, trojans, virussen en alle andere vormen van malware die gebruikt wordt door de CIA in geheime operaties over de hele wereld”.

Er zouden meer dan duizend exploits ontwikkeld zijn voor iPhones, iPads en een reeks van Android-apparaten. De bedoeling was om daarmee veiligheidsmaatregelen te omzeilen en encryptie van apps ongedaan te maken. Middels die exploits kon de CIA onder meer de locatie van een gebruiker bepalen, audio- en tekstberichten ophalen en de camera en microfoon inschakelen. Dat kan de CIA allemaal zonder dat de gebruiker er iets van merkt.

Eind 2016 zou de CIA maar liefst 24 zero-days in handen hebben voor Android-apparaten en die gedeeld hebben met de NSA en de Britse veiligheidsdienst GCHQ. Ook zouden er veel backdoors ontwikkeld zijn voor iOS, waarmee de Amerikaanse diensten en hun internationale partners eenvoudig gebruikers van Apple-apparaten kunnen afluisteren.

Indien de documenten echt zijn – iets wat het AP niet wist te bevestigen op korte termijn – dan is het de zoveelste keer dat er veel informatie gelekt wordt door bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De afgelopen jaren brachten klokkenluiders als Chelsea Manning en Edward Snowden ook al veel documenten naar buiten.

WikiLeaks liet al meer dan een maand cryptische hints vallen over het bestaan van deze documenten. In een statement liet de klokkenluiderssite weten dat de CIA recent de controle over een heleboel hackingtools en daaraan verbonden documentatie kwijt was geraakt. De documentatie die het online gezet heeft zou gebruikt zijn door voormalig hackers en contractanten in dienst van de regering. Via een van die bronnen is de documentatie waarschijnlijk bij WikiLeaks terecht gekomen.

De CIA laat in monde van woordvoerder Jonathan Liu weten “niet te reageren op de authenticiteit of inhoud van vermeende inlichtingendocumenten.” Experts laten tegenover AP weten te verwachten dat de informatie correct is. Zo stelt veiligheidsexpert Jake Williams zich niet voor te kunnen stellen dat iemand zoveel informatie zou kunnen verzinnen.