Microsoft komt met nieuwe versie van Visual Studio

Apps & Software

Microsoft heeft, twintig jaar na de release van de eerste versie, een nieuwe versie van haar ontwikkelomgeving voor programmeurs beschikbaar gemaakt. In vergelijking met eerdere uitgaves is Visual Studio 2017 vooral een stuk sneller, zo zou deze tot drie keer sneller opstarten dan de uitgave van 2015. Dit komt doordat deze opgebouwd is uit verschillende modules en gebruikers dus niet alle opties meer standaard hoeven te installeren en in te laden.

De eerste versie werd twintig jaar geleden gelanceerd onder de naam Visual Studio 97 en werd uitgegeven in twee varianten: Professional en Enterprise. Destijds waren niet alle onderdelen geïntegreerd in dezelfde omgeving, maar bestond het uit een softwarepakket met Visual Basic 5.0, Visual C++ 5.0, Visual J++ 1.1, Visual InterDev and Visual FoxPro. Vandaag de dag is Visual Studio uitgegroeid tot één van de meest gebruikte tools onder ontwikkelaars. Uit de Developer Survey 2016 van Stackoverflow bleek zelfs dat Visual Studio samen met Notepad++ op een gedeelde eerste plaats stond onder alle 46.613 respondenten.

Visual Studio 2017 zal niet alleen een stuk sneller zijn dan haar voorgangers, ook zijn er nieuwe opties en softwarepakketten toegevoegd. Zo is het makkelijker geworden om te werken aan apps, onder andere door een integratie van Xamarin en kan er voor Linux ontwikkeld worden met C++. Ontwikkelaars kunnen binnen de omgeving ook eenvoudig koppelingen maken met Microsoft’s clouddienst Azure. Hiernaast kan er makkelijker worden samengewerkt met verschillende gebruikers door een betere integratie met Git in Team Explorer. Helemaal nieuw is de Live Unit Tester, die echter alleen beschikbaar is voor gebruikers van de Enterprise editie. Voor een volledige lijst van de aanpassingen kun je kijken op deze pagina.

Naast de gratis versie Visual Studio Community 2017, zijn er ook Professional en Enterprise uitgaven. Voorlopig zijn deze alleen beschikbaar voor Windows, maar zijn wel de testversies van Visual Studio for Mac, Visual Studio Team Foundation Server 2017 en Visual Studio Mobile Center bijgewerkt.