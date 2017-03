79% van de winst op smartphones ging vorig jaar naar Apple

Business

79,2 procent van de totale winst die afgelopen jaar werd gemaakt met de verkoop van smartphones ging naar Apple. Dat terwijl de Amerikaanse technologiereus niet de grootste is als het aankomt op het absolute aantal verkopen. Apple heeft het hoge aandeel vooral te danken aan de minimalisering van productiekosten, tegenover hoge prijzen.

Dit meldt de Korea Herald op basis van eigen berekeningen. In 2016 werd er zo’n 53,7 miljard dollar aan winst gemaakt in de wereldwijde smartphone-industrie, en Apple draaide datzelfde jaar 44,9 miljard dollar winst. Daarmee is de winst die Apple boekte met de verkopen van iPhones goed voor 79,2 procent van het wereldwijde totaal.

De nummer twee op de lijst is Samsung, dat een winst had van 8,3 miljard dollar. Daarmee is de Zuid-Koreaanse onderneming de nummer twee, met een percentage van 14,6 procent van de totale winst. Dat had meer kunnen zijn, als het bedrijf niet geleden had onder de problemen met de Samsung Galaxy Note 7.

De rest van de winst gaat voornamelijk naar Chinese smartphonefabrikanten. Maar opmerkelijk genoeg boeken die nog niet heel veel winst. Zo had Huawei volgens de Korea Herald vorig jaar een winst van 929 miljoen dollar, 1,6 procent van het wereldwijde totaal. Rivalen Oppo en Vivo konden respectievelijk 1,5 en 1,3 procent van de wereldwijde winst in de boeken schrijven.

Dat Apple veruit de meeste winst wist te boeken is des te opmerkelijker, gezien het marktaandeel dat het heeft. In 2016 verkocht Apple in totaal 215,4 miljoen smartphones. Dat terwijl Samsung er bijvoorbeeld 309,5 miljoen verkocht. De getallen illustreren hoe groot de marge is van Apple op zijn iPhones. 9to5Mac becijferde dat de iPhone 7 zo’n 220 dollar kost om te maken. Dat terwijl het toestel in de Verenigde Staten voor 649 dollar over de toonbank gaat.

Overigens had Apple in de jaren daarvoor nog betere cijfers. In het eerste kwartaal van 2015 ging maar liefst 92 procent van de winst op de smartphonemarkt naar Apple, terwijl het bedrijf toentertijd een marktaandeel van 20 procent had.