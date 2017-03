Box breidt internationale gegevensopslag uit naar Verenigd Koninkrijk

Networking

Clouddienst Box lanceert twee Box Zones in Europa. Het gaat om locaties in Londen en in Frankfurt, die allebei ondersteund zullen worden met IBM Cloud Object Storage technologie. Het is voor het eerst dat Box de IBM Cloud gebruikt en moet ervoor zorgen dat bedrijven hun content kunnen centraliseren en productiviteit verbeteren. De Box Zone die het opent in Londen krijgt een back-up in Frankfurt.

Met de lancering van nog eens twee nieuwe Box Zones, speelt het bedrijf in op de toenemende vraag naar lokale opslag. Steeds meer Europese klanten willen migreren naar de cloud, maar vragen tegelijk flexibiliteit met betrekking tot de locatie van hun gegevens. Dat heeft volgens CEO Aaron Levie ook te maken met steeds ingewikkeldere wetgeving en eisen rond gegevensopslag.

De Box Zones, die in 2016 gelanceerd werden, spelen hierop in. “Met behulp van Box Zones kunnen we een veel grotere internationale klantengroep bedienen en organisaties bereiken in sectoren waarin beveiliging van cruciaal belang is,” vertelt Levie in een statement.

Door nu ook gebruik te maken van IBM Cloud Object Storage, kunnen de toenemende hoeveelheden ongestructureerde gegevens van klanten via de IBM Cloud lokaal opgeslagen en beheerd worden. “Met het gebruik van Box Zones hebben bedrijven nu de mogelijkheid om te profiteren van het wereldwijde IBM-netwerk van cloud datacenters om hun gegevens in specifieke Box Zones-landen op te slaan, of dit nu vanwege de prestaties, geldende wetten of veiligheidsredenen is,” aldus General Manager John Morris van Cloud Object Storage, IBM.

Dankzij de twee nieuwe locaties zijn er nu in totaal acht Box Zones, verspreid over de hele wereld. Er bevinden zich ook locaties in Australië, Canada, Ierland, Japan, Singapore en de Verenigde Staten. Dankzij deze en andere diensten van Box, zoals Box KeySafe en Box Governance, kunnen klanten belangrijke functie eenvoudig beheren.

Box werd in 2005 opgericht en bedient 71.000 bedrijven van over de hele wereld, waaronder multinationals als Amadeus, AstraZeneca, Eli Lilly, General Electric, P&G en Schneider Electric.