Docker komt met Enterprise Editie

Apps & Software

Docker wil het gebruik van zijn product makkelijker maken voor het bedrijfsleven. Daarom kondigde het bedrijf afgelopen donderdag de lancering van Docker Enterprise Edition, oftewel Docker EE. De versie is niet te verwarren met het vorige professionele product van het bedrijf Docker Datacenter. Dit product zal niet verdwijnen maar wordt een onderdeel van Docker Enterprise Edition. De gratis, open source versie van Docker is omgedoopt tot Docker Community Editie, ook wel bekend als Docker CE.

“Docker Datacenter was de basis voor ons commerciële product”, legt David Messina, Docker’s SVP van marketing uit. “Wat we nu leveren is doorontwikkeling van wat we voorheen verkochten, maar ook onderdeel van een compleet nieuw product.”

Docker EE bevat onderdelen voor orchestration, beveiliging, administratie en containers om te draaien onder CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Ubuntu, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Linux en Windows Server 2016. Ook is het product beschikbaar voor de cloud via AWS en Azure.

Stabiele versies van zowel Docker EE en CE zullen ieder kwartaal verschijnen. CE zal maandelijks een update krijgen voor ontwikkelaars die met de laatste implementatie willen werken. De versie nummers zullen veranderen naar een systeem gebaseerd op de lanceringsdatum. Zo is de huidige release 1703 wat staat voor maart 2017. De volgende release, gepland in juni zal 1706 worden. Iedere Enterprise release zal één jaar ondersteund en onderhouden worden.

De opening van de Docker Store valt samen met deze nieuwe release. Op de Docker Store kunnen producten van derde partijen worden aangeboden zoals containers en plugins die goedgekeurd zijn door Docker. Volgens marketing directeur Michael Friis zijn er voor Docker EE drie pakketten beschikbaar:

Basic: Het Docker platform voor gecertificeerde infrastructuur, met ondersteuning van Docker en gecertificeerde containers en plugins van de Docker Store.

Standaard: Voegt geavanceerde image- en containermanagement toe, LDAP/AD gebruikerintegratie en rolgebaseerd toegangsbeheer. (Docker Datacenter).

Geavanceerd: Voegt Docker Security scanning en voortdurende monitoring op kwetsbaarheden toe.

De maandelijkse kosten voor support bedragen 750 doller voor basic, 1500 dollar voor standaard en 2000 dollar voor geavanceerd. De komst van Docker EE is een slimme zet van Docker, door het gebruik van zijn producten minder complex te maken, wat het voornaamste doel is van Docker EE, is het de komende jaren waarschijnlijk verzekerd van zijn plaats als marktleider.