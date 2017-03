Samsung lanceert de Exynos 8895 processor

Hardware

Samsung heeft op het Mobile World Congress in Barcelona vorige week een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwste processor, de Exynos 8895. De meest interessante onthulling is dat de Koreaanse fabrikant voor de processor gebruikmaakt van het nieuwe 10nm productieproces.

Door de toepassing van deze nieuwe technologie leveren de chips 27% betere prestaties en gebruiken zij 40% minder stroom dan chipsets die gebaseerd zijn op 14nm technologie, zoals de Snapdragon 821. Deze verbeteringen worden als het goed is direct vertaald naar een verlengde levensduur van de batterij, zodat deze aanzienlijk langer meegaat dan die in de op de Exynos 8890 gebaseerde Galaxy S7.

De Exynos 8895 is uitgerust met een LTE-modem dat vijf carrier aggregatie ondersteunt (5CA). Met deze technologie kunnen mobiele providers verschillende netwerkfrequenties combineren om zo een nog grotere datacapaciteit aan te kunnen bieden. De processor kan downloadsnelheden van 1 Gbps (Cat.16) en uploadsnelheden van 150Mbps behalen (Cat.13).

De grafische processor van de Exynos is een Mali-G GPU. Deze processor zou ervoor moeten zorgen dat de weergave van Virtual Reality games sneller en beter is.

Een andere interessante feature is de uitrusting met een aparte module voor geavanceerde beveiligingsopties, die inzetbaar zijn voor toepassingen zoals iris- en vingerafdrukherkenning. Daarnaast beschikt de Exynos 8895 over een geïntegreerde Vision Processing Unit (VPU). De VPU herkent en analyseert voorwerpen en bewegingen voor een verbeterde video tracking, panoramische beeldverwerking en machine vision technologie.

Samsung heeft aangekondigd dat de Exynos 8895 momenteel al in massaproductie is, dus het ziet ernaar uit dat de processor terug te vinden zal zijn in de Galaxy S8, waarvan de lancering gepland staat op 29 maart 2017.