Rackspace gaat managed services aanbieden voor Google Cloud Platform

Rackspace en Google hebben een strategische samenwerking aangekondigd, waardoor Rackspace als eerste Google-partner managed services mag gaan aanbieden voor het Google Cloud Platform (GCP). Samen zullen de twee partijen later dit jaar de gezamenlijke dienst lanceren.

Door de samenwerking met Google heeft Rackspace inmiddels al vijf grote platformen aangesloten waarop zij haar managed service “Fanatical Support” leveren. Momenteel is deze dienst al beschikbaar op de platformen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, VMware en OpenStack Cloud. Klanten kunnen zo profiteren van extra ondersteuning op het gebied van onboarding, inrichting van de servers, datamigratie en optimalisatie van de performance. Volgens Bert Stam, directeur sales & marketing Noord Europa bij Rackspace, spelen zij op deze manier in op de grote vraag naar clouddiensten in de markt. “Het momentum rond GCP bouwt op. Door het aanbieden van Fanatical Support voor Google Cloud zijn wij in staat aan deze vraag naar expertise te voldoen.”

Voor Google is de strategische samenwerking vooral een manier om meer ondersteuning te kunnen leveren aan de gebruikers van haar Cloud Platform. Samen zullen de twee partijen in staat zijn om betere telefonische support ondersteuning te bieden op technische vragen van Rackspace-klanten op het platform van Google. Rackspace heeft daarvoor de afgelopen tijd al Google Certified Professionals aangenomen om hierin te voorzien. “De inzet van Rackspace bij het verstrekken van een door resultaten gedreven klantenservice, weerspiegelt Google’s inzet voor klantsupport,” aldus Benjamin Smith, Director Engineering Support bij GCP. Uit een onderzoek van 451 Research zou blijken dat het gebruik van GCP afgelopen jaar is verdubbeld, maar op het gebied van support loopt Google mijlenver achter op concurrenten als AWS en Azure.

De exacte datum waarop Fanatical Support voor Google Cloud Platform gelanceerd gaat worden is nog niet bekendgemaakt. Wel zal de dienst eerst als beta-programma worden uitgerold voor geselecteerde klanten van Rackspace. Houdt de website in de gaten voor meer informatie.