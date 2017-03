Het nieuwe recruitment; mobiele sollicitaties en data-analyse

Mobile

Met alles wat er in onze samenleving verandert, kan een vernieuwing van het recruitment proces natuurlijk niet achterwege blijven. In 2016 is het aantal sollicitaties via een smartphone met 150 procent gestegen. IT-dienstverlener Neomax heeft hier samen met digitale trendwatcher Adjiedj Bakas onderzoek naar gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in het boek “De digitale transformatie”.

Niet alleen potentiële kandidaten, maar ook werkgevers ontdekken steeds meer voordelen van de nieuwe technologische mogelijkheden. Zo kunnen werkgevers door het gebruik van analytics hun zoektocht naar nieuw talent beter afstemmen op de organisatiebehoefte.

Vernieuwing in het recruitment proces

Om op de muziek vooruit te blijven lopen zullen bedrijven hun huidige werving- en selectieproces wellicht aan moeten passen. Recruiters worden geconfronteerd met een nieuwe innovatieve generatie werknemers, voor wie het niet meer dan normaal is mobiel te kunnen solliciteren. Ook de website van een organisatie en de sollicitatieprocedure zouden toegankelijker gemaakt moeten worden. Om de aandacht en interesse van de potentiële kandidaten te trekken zal een bedrijf zich pakkend en onderscheidend moeten presenteren. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van een video elevator pitch.

Werkgevers kunnen in het recruitmentproces gebruik maken van analytics in hun zoektocht naar nieuw talent. Als aanvulling op de behaalde schoolresultaten en het cv kunnen recruiters door gebruik van analytics een completer beeld krijgen van een kandidaat. Door het inzetten van data-analyse in het recruitment proces kunnen factoren aan het licht gebracht worden die bijdragen aan het succes van een werknemer. Het zijn namelijk niet alleen de opleiding en de goede cijfers die leiden tot een juiste match. Het vinden van de juiste kandidaat begint tegenwoordig al veel eerder en kan op veel meer manieren dan een generieke vacaturebank.

