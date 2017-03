Nieuwe API richt zich op het verenigen van de blockchain en game development.

Apps & Software

GameCredits Inc een IT bedrijf gaat investeren in het op de markt brengen van blockchain gebaseerde producten in de gaming industrie. Het bedrijf heeft de komst van een gratis API aangekondigd die ontwikkelaars in staat stelt om cryptocurrency te gebruiken voor in-game betalingen. Er zijn een hoop beperkingen voor de huidige betaaloplossingen en platformen in de gaming industrie. Hier wil GameCredits verandering in brengen.

De blockchain is oorspronkelijk de datastructuur achter het bitcoin netwerk die theoretisch gezien veiligere data overdrachten levert als het gaat om betalingen en dataoverdracht tussen applicaties. Met de komst van deze API zal de blockchain voor het eerst een grote rol gaan spelen in een zeer grote markt. “GameCredits streeft ernaar ontwikkelaars en gamers een oplossing te bieden die voor beiden interessant is”, geeft het bedrijf aan op zijn API pagina.

Het bedrijf beweert dat ontwikkelaars hun winst met 20% kunnen verhogen en chargebacks kunnen vermijden. Daarnaast kunnen zij geografisch nieuwe betaalgebieden betreden. In november ging GameCredits een samenwerking aan met Datcroft. Het bedrijf geeft aan dat hierdoor de ontwikkeling van de API sneller is gegaan waardoor deze nu een transactie capaciteit heeft van 70.000 gebruikers per seconde.

GameCredits vraagt een commissie van 10% tegenover de 30% die bedrijven als Google en Apple. Ontwikkelaars die de API willen gebruiken moeten om toegang vragen en hun applicatie en de betaalservice die zij willen aanbieden kort beschrijven. GameCredits besluit hierop of de applicatie in aanmerking komt voor het gebruik van de API.