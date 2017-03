Google haalt grote enterprise-klanten binnen voor Cloud Platform

Services

Google wil een inhaalslag maken op de cloudmarkt en echt de concurrentie aan gaan met marktleider Amazon Web Services en natuurlijk Microsoft Azure, de tweede speler op de markt. Voor Google is het zaak om niet alleen het aantal datacenters en regio’s uit te breiden maar ook grote enterprise-klanten binnen te halen die het platform willen gebruiken, dat laatste lijkt nu gelukt te zijn.

Een groot cloudplatform bouwen kan in principe elke IT-gigant, als je er maar genoeg miljarden tegen aan gooit dan kan je wereldwijd wel wat datacenters opzetten. Je moet echter ook goede case studies hebben van klanten die je platform maar alle tevredenheid gebruiken. Als je een aantal grote enterprise-klanten aan je cloudplatform kan binden dan volgen de kleinere klanten vanzelf.

Eerder wist Google muziekdienst Spotify al te overtuigen om over te stappen op het Google Cloud Platform, maar nu heeft het bekendgemaakt dat het nog een aantal grote enterprise organisaties gaat toevoegen. De bedrijven Colgate-Palmolive, Home Depot en Disney stappen allemaal over op het Google Cloud Platform. Disney laat in een reactie weten vooral de mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie in de Google Cloud te willen gebruiken.

Ook werd eerder deze week duidelijk dat Google een samenwerking aan is gegaan met Rackspace, Rackspace is de eerste Google-partner die ook managed services zal gaan aanbieden op het Google Cloud Platform in samenwerking met Google. Google maakte ook bekend dat Snap, het bedrijf achter Snapchat, nooit zo snel had kunnen groeien zonder het Google Cloud Platform. Snap maakt grotendeels gebruikt van het Google Cloud Platform om zijn diensten in de lucht te houden, een klein deel maakt gebruik van Amazon Web Services. Google stelt dat vooral het vast network een grote bijdrage heeft geleverd voor Snap, via het VAST-network kunnen video’s worden uitgeserveerd.

SAP HANA

Google maakte ook bekend dat techgigant SAP heeft besloten om zijn SAP HANA-platform beschikbaar te maken op het Google Cloud Platform, zo kunnen ontwikkelaars zeer eenvoudig de developer edition uitrollen binnen het Cloud Platform. Verder moet SAP HANA goed gaan samenwerken met allerlei Google Cloud-diensten. Zo werkt SAP’s Cloud Platform Identity en Access Management systeem nu ook met G Suite en Google Cloud Platform.