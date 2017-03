Toekomstige iPhones zullen 4K-resoluties ondersteunen

Hardware

Imagination Technologies heeft een nieuwe PowerVR grafische architectuur gepresenteerd. Deze nieuwe architectuur draagt de naam Furian en is de opvolger van Rogue die in 2010 werd geïntroduceerd. Deze nieuwe architectuur zal gebruikt gaan worden in nieuwe PowerVR GPU’s zoals de Series8XT. Waardoor ook de GPU van de iPhone grote stappen gaat maken.

Apple is vaste klant bij Imagination Technologies en koopt al jaren zijn GPU’s in bij het bedrijf om deze vervolgens in te bakken in de Apple A-chips. Dat deze nieuwe GPU’s uiteindelijk in nieuwe iPhones terecht gaan komen staat redelijk vast en daarmee krijgen deze een flinke upgrade qua grafische prestaties. Volgens de berichten kunnen de nieuwe GPU’s pas eind 2018 worden toegepast, dus waarschijnlijk blijft de grafische upgrade voorbehouden aan de iPhones van volgend jaar. De nieuwe GPU’s ondersteunen onder meer 4K-resoluties, maar moeten ook virtual reality mogelijk gaan maken.

Er zijn ook Android-smartphones die gebruik maken van GPU’s van Imagination Technologies, maar dat zijn er niet heel veel. Apple is eigenlijk de grootste afnemer en heeft een uitgebreide licentie om alle GPU’s af te nemen. In de iPhone 7 zit bijvoorbeeld de PowerVR GT7600 GPU, deze is nog gebaseerd op Rogue en beschikt over zes rekenkernen en een kloksnelheid van 900 MHz. Daarnaast is er een turbo die tijdelijk de kloksnelheid kan verhogen.

Met de nieuwe Furian architectuur zal het aantal rekenkernen omhoog gaan, net als de kloksnelheid en maximale prestaties. De nieuwe chips moeten grafisch echt fors sneller worden. De prestaties gaan naar verluidt gemiddeld zo’n 35 procent omhoog, maar tijdens gaming wel 70 tot 90 procent. Furian kan schalen naar maar liefst 60 clusters, waar Rogue niet verder komt dan twaalf. Daarmee zullen de geruchten ongetwijfeld toe gaan nemen dat Apple zijn Mac-apparaten wil gaan vervangen door iOS-toestellen.

Imagination Technologies kijkt met Furian ook naar andere toepassingen behalve gaming. Zo kan Furian ook ingezet worden voor kunstmatige intelligentie en voor het interpreteren van signalen van zelfrijdende auto’s. Het bedrijf heeft dan ook hoge verwachtingen van de autobrand en de kansen die daar liggen.