Google’s 55-inch Jamboard vanaf mei beschikbaar voor 4.999 dollar

Hardware

Vorig jaar oktober liet Google weten met een digitaal whiteboard, genaamd Jamboard, te komen. Nu is er meer bekend over het apparaat, waarmee Google zich richt op zakelijke gebruikers en scholen. De Jamboard wordt in mei in de Verenigde Staten gelanceerd en beschikt over een 55-inch 4K-scherm en gaat 4.999 dollar kosten.

Google gaat met de lancering van het digitale whiteboard de concurrentie aan met onder meer Microsoft. Dat bracht vorig jaar maart in twee varianten de goed ontvangen Surface Hub (review) uit. Die kost zo’n 8.000 euro voor de 55-inch variant en 22.000 euro voor de 84-inch versie. Ook Cisco heeft zo’n digitaal whiteboard, de Spark Board, die 4.990 dollar kost.

Met de Jamboard hoopt Google wat van de klanten van Cisco en Microsoft weg te kunnen snoepen. De Jamboard is voorzien van een interactieve display die door meerdere mensen tegelijk gebruikt kan worden. Het 55-inch aanraakscherm draait met Google G Suite en biedt ondersteuning voor Google Cast. Het is dan ook mogelijk voor meerdere gebruikers om bijvoorbeeld hun smartphone te koppelen aan het apparaat en aantekeningen door te zetten.

Het scherm kan maximaal 16 aanraakpunten tegelijk registeren en verwerken. Het is daarmee mogelijk voor twee mensen om tegelijk met het scherm te werken. Er kan niet alleen met vingers op het scherm geschreven worden, ook levert Google twee pennen mee om dit te doen. Er is ook nog een digitale wisser die standaard wordt meegeleverd.

Wat de aansluitingen betreft is Google gelukkig niet heel zuinig geweest: er zitten een ethernet-aansluiting, HDMI 2.0, USB Type C en twee USB 3.0 aansluitingen op. Het apparaat ondersteunt ook NFC en Wifi 802.11ac 2×2.

De Jamboard zal standaard 4.999 dollar kosten. Daar bovenop betalen klanten nog eens elk jaar een extra toeslag van 600 dollar. Het digitale whiteboard is ontworpen om aan een muur gehangen te worden en de hoek waarin het staat kan versteld worden. Tegelijk kunnen mensen ervoor kiezen tegen meerprijs een verrijdbare standaard aan te schaffen.