Google richt zich met Hangouts nu vooral op de zakelijke klant

Google heeft zijn Hangouts-dienst flink op de schop genomen en geschikter gemaakt voor zakelijke toepassingen. De dienst zal opgesplitst worden in tweeën, Chat en Meet. Hangouts Chat wordt vooral geschikt voor teamgesprekken en Meets is gericht op videochats. Daarmee kan Google beter de concurrentie aangaan met soortgelijke diensten van Slack, HipChat en Microsoft Teams.

Vorige week onthulde Google al per ongeluk een deel van zijn plannen, maar nu zijn die definitief bevestigd.

Google Meet

De videoconferentie-mogelijkheden van Google Hangouts worden met Meet meer toegespitst op de zakelijke markt. Er kunnen tot dertig mensen tegelijk telefoneren en gebruikers kunnen zien wie er op welk moment aan het woord is. Het is voor iedereen mogelijk om zich vanaf een Windows-computer, Mac, iOS- of Android-apparaat bij een conferentie te voegen. Verder krijgen klanten van G Suite Enterprise een nummer waarmee ze zich bij Meet-gesprekken kunnen voegen. Voor hen is het dus niet nodig om een computer of internet te hebben en kan er gewoon ingebeld worden.

Google Hangouts Chat

Verder wordt Hangouts uitgebreid met de Chat-optie. Die werkt ongeveer zo als veel andere moderne chatapplicaties. Gebruikers kunnen dus teamgesprekken voeren, maar ook afzonderlijke gesprekken starten. Het is daarbij onder meer mogelijk om content van andere bronnen, waaronder G Suite, Asana, Box en Zendesk te delen.

Ook is er een @meet-bot, die gebruikers helpt om automatisch meetings met collega’s in het team te plannen. Gebruikers kunnen de bot vragen om elkaars agenda te controleren en zo een geschikt moment te vinden voor een meeting.

Met deze mogelijkheden richt Google de Hangouts-dienst veel meer op de zakelijke klant. Voor consumenten wordt het minder interessant om hier gebruik van te maken, maar voor hen heeft Google twee andere diensten: Duo en Allo. Overigens zal er voorlopig niet veel veranderen voor gebruikers van Hangouts. Meet is wel al algemeen beschikbaar gemaakt, maar de Chat-functie bevindt zich nog in een publieke bèta, waarvoor je je hier kan aanmelden.