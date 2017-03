CIA en FBI openen crimineel onderzoek naar WikiLeaks-documenten

Security

De Amerikaanse overheid heeft een crimineel onderzoek geopend naar de publicatie van CIA-documenten door WikiLeaks. De FBI en CIA doen nu onderzoek naar de manier waarop de documenten in handen van de klokkenluiderswebsite van Julian Assange zijn gekomen. Daarnaast wordt gekeken welke documenten WikiLeaks nog meer in bezit zou kunnen hebben.

Dit melden Amerikaanse overheidsfunctionarissen aan CNN. Dat sprak verder met bronnen binnen de CIA, die stellen dat de gepubliceerde documenten grotendeels authentiek zijn. Tegelijk durven de bronnen van CNN dat niet van alle documenten te zeggen, en is het de vraag of een deel gewijzigd is.

De CIA laat via woordvoerder Ryan Tripani weten dat het “niet wil reageren op de authenticiteit van de vermeende inlichtingendocumenten vrijgegeven door WikiLeaks of over de status van een onderzoek naar de bron van de documenten.”

Toch laat de dienst wel weten zich zorgen te maken over de mogelijke gevolgen van het lekken van de documenten. Hackers zouden hier gebruik van kunnen maken en het zou het werk van de veiligheidsdiensten bemoeilijken. “Zulke onthullingen brengen niet alleen Amerikaans personeel en operaties in gevaar, ze geven onze tegenstanders ook handvaten en informatie om ons schade mee toe te brengen,” meldt Tripani.

Het gelekte materiaal is volgens kenners wel echt. De documenten, die dinsdag gepubliceerd werden, schetsen een beeld van het hackarsenaal waar de CIA over beschikt. De inlichtingendienst blijkt wereldwijd smartphones en televisies te hacken om mensen te kunnen bespioneren. Tegelijk bleken CIA-agenten zich voor te doen als Russische hackers. WikiLeaks claimt dat de gebruikte technieken in handen verkeren van criminelen en andere spionage-agentschappen.

Vanuit technologiebedrijven druppelen de reacties op de gelekte documenten nu langzaam binnen. Zo liet Apple weten dat de meeste lekken waarover gesproken wordt in de documenten, al gedicht zijn. Ook Google bracht een soortgelijke boodschap naar buiten.

Tot slot laat WikiLeaks weten graag samen te willen werken met de uiteenlopende technologiebedrijven om te zorgen dat de CIA niet langer gebruik kan maken van de lekken die er nu zijn. “We hebben besloten met de technologiebedrijven samen te werken en hen exclusieve toegang te geven tot extra technische gegevens, zodat we oplossingen kunnen ontwikkelen en uitrollen en zodat mensen weer veilig zijn,” liet Julian Assange aan Reuters weten.