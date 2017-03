‘Microsoft Surface Studio komt met prijskaartje van 2.999 euro naar Benelux’

Hardware

Het lijkt erop dat Microsoft de Surface Studio all-in-one pc binnenkort naar de Benelux brengt. Technologiesite Tweakers wist op de webwinkel van Coolblue een vermelding van de pc te vinden. Daaruit blijkt dat het apparaat hier 2.999 euro gaat kosten.

De Surface Studio is een kruising tussen een all-in-one computer en een tekentablet. Het gaat om een 28-inch 4,5K-aanraakscherm met resolutie van 4.500×3.000 pixels, dat middels een scharnier op twee manieren gebruikt kan worden. Het scherm kan rechtop gezet worden, maar tegelijkertijd ook neergelegd worden. Daardoor kan de Surface Studio enerzijds als PC, en anderzijds als tekentablet gebruikt worden.

Microsoft heeft voor de All-in-One gekozen voor zesde generatie Intel Core-processoren, waarbij er keuze is uit een i5 of een i7 versie. De Surface Studio heeft een hybride geheugen, dat bestaat uit 1TB harde schijf en 32GB aan SSD-geheugen. Dat wordt aangevuld met 8GB aan werkgeheugen en een Nvidia GTX 965M videokaart, die beschikt over 2GB aan GDDR5-geheugen.

Er verschijnen twee modellen van de Surface Studio, waarvan de goedkoopste dus in elk geval naar de Nederlandse markt lijkt te komen. Of de duurdere variant van 3.499 dollar met een grotere harde schijf en een betere processor naar Nederland komt is niet terug te vinden op de site van Coolblue.

Afgezien van het scherm, levert Microsoft ook een Surface Pen mee, waardoor handig getekend kan worden. Daarnaast zijn er standaard een toetsenbord en muis. Consumenten kunnen er verder voor kiezen ook een Surface Dial aan te schaffen. Dat is een soort puck, waarmee apps afgespeeld kunnen worden en opties binnen audio en video ingesteld kunnen worden.

Een precieze lanceerdatum is er overigens nog niet. Op de site van Coolblue valt enkel te lezen dat het apparaat “binnenkort beschikbaar” is.