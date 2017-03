Lancering iPhone 8 OLED mogelijk pas in november

Mobile

Zo als het er nu naar uit ziet zal de iPhone 8 met OLED-scherm niet in september 2017 gelanceerd worden. De verwachting bestond dat Apple dit jaar in september drie nieuwe modellen op de markt zou brengen. Recente berichten lijken er op te wijzen dat in september alleen de opvolgers van iPhone 7 en de iPhone 7 Plus uitkomen.

Deze week maakte iGeneration bekend dat STMicroelectronics de sensoren voor de 3D- frontcamera gaat produceren. In een financieel rapport van STM wordt gesproken over een grote investering in nieuwe producten, zonder echter hierbij de naam van Apple te vermelden. Aangezien de massaproductie van de sensoren nog moet starten, lijkt een lancering van een iPhone 8 met OLED-scherm in september 2017 nu echt van de baan.

Nieuwe features iPhone OLED

De sensoren maken het mogelijk om 3D-opnames te maken met de frontcamera, waardoor de gemaakte beelden gebruikt kunnen worden voor gezichtsidentificatie. Met het maken van een 3D-selfie wordt de mogelijkheid gecreëerd om een 3D-beeld van jezelf te gebruiken in Virtual Reality games. De mogelijkheid van de camera om diepte te zien en objecten te herkennen kan mogelijk ook gebruikt worden voor augmented reality functies in de nieuwste iPhone.

De productie van de OLED-schermen ligt waarschijnlijk bij LG en Samsung. Op basis van een bericht in de Japanse krant Nikkei meldt AppleInsider dat Apple aan beide bedrijven gevraagd heeft de productie van de OLED-schermen dit jaar gereed te hebben. Volgens eerdere berichten was het plan om daar pas in 2018 mee te beginnen.

Uitstel, geen afstel

Het is voor Apple gebruikelijk om de nieuwe modellen in de maand september aan de consument te presenteren. Voor de iPhone OLED lijkt hierop een uitzondering gemaakt worden. Na de presentatie van de vernieuwde versies van de iPhone 7 en de iPhone 7 Plus zal de iPhone OLED op zijn vroegst pas in november 2017 uitgebracht worden.