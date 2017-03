Alphabet’s Nest komt met goedkopere versie thermostaat en breidt productassortiment uit

Consumer

Alphabet’s Nest ontwikkelt een goedkopere versie van zijn vlaggeschip, de Nest thermostaat. Daarnaast is Alphabet bezig met een nieuwe set veiligheidsproducten voor thuis. De goedkopere Nest thermostaat die aangeboden kan worden voor minder dan 200 dollar bevat goedkopere onderdelen dan de huidige variant. Deze goedkopere versie komt waarschijnlijk volgend jaar op de markt.

Nest is een “lerende thermostaat” die de temperatuur aanpast op basis van gebruikspatronen. De belangrijkste technologie achter Nest is een combinatie van zijn sensors, hardware en algoritmes. Nest verzamelt data om dit vervolgens te gebruiken in zijn berekeningen. Dit gaat verder dan alleen het meten van de temperatuur in de kamer. Zo verzamelt Nest informatie over de luchtvochtigheid binnen de ruimte en heeft de thermostaat bewegings en lichtsensoren die de activiteit in de kamer meten in een hoek van 150 graden. Daarnaast maakt de thermostaat gebruik van een WiFi verbinding om informatie over het weer in de buurt te verkrijgen via het internet.

Op dit moment werkt Nest aan veiligheidsproducten zoals een digitale deurbel, een home-security alarm systeem en een veiligheidscamera die in staat is vanuit huis mensen te identificeren en de bewoner een notificatie te sturen over de identiteit van de bezoeker. De digitale deurbel komt waarschijnlijk in 2018 op de markt.

Sinds de aankoop van Dropcam is het een tijd stil geweest rondom Nest. Het bedrijf maakte een instabiele tijd door met chaotisch management. In 2014 werd Nest aangekocht door Google voor 3.2 miljard dollar nadat met de verkoop van de eerste versie van zijn thermostaat goede resultaten werden behaald. Een van de oprichters, Tony Fadell verliet het bedrijf vorig jaar nadat sommige medewerkers publiekelijk klaagde over zijn agressieve management stijl. Het bedrijf wordt nu geleid door Marwan Fawaz, de voormalige vice president van Motorola Mobility.

Met de komst van de nieuwe producten krijgt Nest een hernieuwde kans om zich te bewijzen op de smart home markt en het vertrouwen van de consument terug te winnen.