Gerucht: Google ontwikkelt nieuwe AR/VR-producten

Het heeft er alle schijn van dat Google werkt aan een nieuw product in de categorie virtual of augmented reality. De zoekgigant heeft namelijk een aantal vacatures online gezet voor het AR/VR-team. Daarbij wordt vooral gezocht naar mensen die leiding kunnen geven aan de teams die hardware ontwikkelen voor nieuwe consumentenproducten.

Welke producten Google precies ontwikkelt wordt niet gespecificeerd in de vacatureteksten. De teksten werden gespot door de website Road to VR. Uit de teksten komt een beeld naar voren van producten die bijna klaar zijn voor de markt en vooral nog geoptimaliseerd moeten worden.

Er wordt allereerst gezocht naar iemand die het “systeem kan vormgeven voor nieuwe virtual reality producten”. Daarnaast zoekt Google iemand die “een team kan leiden, dat verantwoordelijk is voor de algehele validatie van de hardware systemen en kwaliteitsoptimalisatie.”

Om welke producten het precies gaat wordt niet duidelijk uit de vacatureteksten. Wel weten we dat Google al jaren bezig is met de ontwikkeling van verschillende producten voor de augmented en virtual reality markt. Van die ontwikkeling zagen we de afgelopen jaren al verschillende resultaten.

Zo was er afgelopen jaar oktober nog de onthulling van de Daydream View. Dat is een VR-headset die gebruikt kan worden in combinatie met de Google Pixel-smartphones. Daarnaast bracht Google enkele jaren geleden de Glass uit, een augmented reality bril waarvan al sinds 2015 gezegd wordt dat er een opvolger komt.