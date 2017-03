KGI: Samsung Galaxy S8 minder verkocht dan Galaxy S7

Mobile

Binnenkort brengt Samsung de Galaxy S8-smartphone uit, het vlaggenschip waarmee het bedrijf hoopt consumenten die weggelopen zijn na de problemen met de Galaxy Note 7 weer te overtuigen om terug te keren. Uit een nieuwe voorspelling blijkt dat dit wellicht niet zo goed gaat lukken als het bedrijf denkt.

De voorspelling komt van Ming-Chi Kuo van KGI Securities, die een in het algemeen betrouwbare naam opgebouwd in het wereldje. Kuo verwacht dat de Galaxy S8 in 2017 tussen de 40 miljoen en 45 miljoen keer verkocht wordt. Dat zou een stuk minder zijn dan de Galaxy S7-smartphones, die vorig jaar zo’n 52 miljoen keer verkocht werden. Die lagere verkopen komen volgens Kuo vooral door de problemen die Samsung kende met de Galaxy Note 7.

Specificaties Galaxy S8

Afgezien van een voorspelling over de verkopen, heeft Kuo ook details wat betreft de specificaties van de smartphone. Hij lijkt grotendeels van dezelfde specificaties uit te gaan als lekker Evan Blass. Er zouden twee varianten van de Galaxy S8 uitgebracht worden: een model met 5,8-inch scherm en een 3.000mAh accu en eentje met een 6,2-inch display met 3500mAh accu.

Beide modellen hebben volgens Kuo een OLED-scherm en een resolutie van 2960 bij 2400 pixels. De analist voorspelt verder dat de modellen in een verhouding van 6:4 geproduceerd worden. Kortom: tegenover elke zes modellen die geproduceerd worden van de kleinere Galaxy S8, staan er vier van de grotere variant.

Kuo verwacht verder dat de smartphones die in de Verenigde Staten, Japan en China verkocht worden draaien op een Qualcomm Snapdragon 835-processor. Modellen die in Europa en andere delen van Azië verkocht worden hebben een Samsung Exynos 8895 processor. Op zich is dat niet zo’n spannende voorspelling, want dat was in het verleden ook al het geval.

Beide toestellen krijgen, zoals ook al bleek uit de foto hiernaast, geen fysieke thuisknop en een gebogen scherm. Kuo stelt verder dat er op de voorkant onder meer een lichtsensor, infraroodzender en irisscanner zit, naast de standaard camera. Die camera een de voorkant zou beschikken over 8 megapixels.

De achterkant van de Galaxy S8 is volgens Kuo glas en in zeven kleurvarianten beschikbaar: goud, zilver, zwart, matzwart, blauw, orchidee en roze. Ook worden er vier modules geïntegreerd op de achterkant: een 12 megapixel camera, vingerafdrukscanner, flitser en hartslagmeter.

Releasedatum

Wat de releasedatum van de Galaxy S8 betreft, meldt Kuo iets anders dan sommige geruchten. Eerdere werd gesteld dat het apparaat uitgesteld was naar 28 april, maar volgens Kuo is dat ‘gewoon’ zoals eerder verwacht werd 21 april. De smartphone wordt op 29 maart gepresenteerd tijdens een evenement in New York.