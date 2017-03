Nvidia gaat HGX-1 hyperscale GPU leveren aan Microsoft

Hardware

Nvidia en Microsoft zullen gaan samenwerken op het gebied van server hardware, zo maakten de beide bedrijven bekend. Nvidia zal een nieuwe GPU Accelerator gaan leveren aan Microsoft, waarmee zij de datacenters waarop onder andere het Azure platform draait geschikter kunnen maken voor Artificial Intelligence (AI) oplossingen.

Het ontwerp voor de HGX-1 hyperscale GPU bestaat uit acht Nvidia Tesla P100 GPU’s samengevoegd in een enkel chassis, gekoppeld door een nieuw switching systeem gebaseerd op Nvidia’s NVLink en PCIe standaarden. Hierdoor kan een CPU verbinding maken met een (theoretisch) oneindig aantal GPU’s. Volgens Nvidia CEO Jen-Hsun Huang zal HGX-1 een even grote impact hebben op de wereld van Artificial Intelligence en cloud computing, als ATX (Advanced Technology eXtended) had voor het moederbord in de computer zoals wij die vandaag de dag kennen.

Door de modulaire opzet van de HGX-1 kan er voor een groot aantal verschillende CPU en GPU configuraties worden gekozen, die voor een optimale performance moeten zorgen onafhankelijk van de belasting op de server. Ook is het hierdoor eenvoudiger om de HGX-1 in bestaande datacenters over de hele wereld te integreren. Vooral voor bedrijven werkzaam met technologieën zoals zelfrijdende voertuigen, spraakherkenning en videosimulatie zou dit voor grote verbeteringen moeten zorgen. Volgens Nvidia zou de HGX-1 tot 100 keer sneller moeten zijn in het verwerken van data dan bestaande CPU servers, waardoor de kosten voor het draaien van AI software tot 80% goedkoper zal worden.

De HGX-1 hyperscale GPU is een open-source ontwerp, dat onderdeel uitmaakt van het Project Olympus. Dit initiatief werd in november 2016 door Microsoft, samen met de organisatie Open Compute Project (OCP), gelanceerd en heeft als doel om een nieuwe generatie hardware voor de cloud te ontwikkelen. Doordat er gekozen is voor een open-source opzet, hoopt Microsoft een positieve bijdrage te leveren aan de wereld van cloud computing. Naast Nvidia zijn onder meer ook bedrijven zoals Intel, AMD, HP en DELL aangesloten bij Project Olympus.