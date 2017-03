‘Apple presenteert nieuwe iPads bij opening Apple Park’

Mobile

Apple zou de productie van zijn geplande nieuwe 10,5-inch iPad naar voren gehaald hebben. Deze maand al zou het apparaat massaal geproduceerd worden, om begin april gepresenteerd te worden tijdens een speciaal evenement. Bij die presentatie, die gepaard gaat met de opening van het nieuwe hoofdkantoor van Apple, zouden ook andere iPads gepresenteerd worden.

Dit stellen anonieme bronnen tegenover het Taiwanese Digitimes, die werkzaam zijn in de productieketen van de Apple-producten. Met de 10,5-inch iPad richt Apple zich op het onderwijs en de zakelijke markt. Datzelfde zou het bedrijf willen met een vernieuwde 12,9-inch iPad Pro. De twee producten zijn de mainstream modellen van Apple, gericht op het midden- en hogere segment van de markt.

Tegelijk komt Apple naar verluidt met een goedkopere 9,7-inch tablet. Daarmee hoopt Apple de voortdurende daling in de verkoop van tablets om te kunnen keren. Sinds 2014 verkoopt het bedrijf ieder jaar minder exemplaren van de iPad. Niet alleen Apple heeft hiermee te maken, want wereldwijd krimpt de tabletmarkt. Digitimes verwacht dat wereldwijd het aantal verscheepte tablets in het eerste kwartaal van 2017 onder de 40 miljoen duikt. De afgelopen vijf jaar was het aantal verkochte tablets nooit eerder zo laag.

Begin april opent Apple het nieuwe hoofdkantoor, Apple Park. Het futuristische aandoende, cirkelvormige gebouw, biedt plaats aan 12.000 medewerkers. Bovenin heeft het bedrijf het Steve Jobs-theater geopend, waar het nieuwe producten zou willen onthullen.