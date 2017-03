Services

Tussen de 9 en 15 procent van alle accounts op Twitter is geen mens. Dit blijkt uit een onderzoek van de University of Southern California en de Indiana University. Het laat zien dat een flink deel van de accounts op het sociale netwerk bestaat uit bots.

Voor het onderzoek (PDF) keken de wetenschappers naar zo’n 1.150 variabelen. Er werd onder meer gekeken naar het gedrag van gebruikers, bijvoorbeeld het type berichten dat geplaatst werd, wie hun vrienden waren en op welke manier ze berichten plaatsten. Belangrijk waren ook factoren zoals het moment van de dag waarop ze actief waren en andere gebruikspatronen.

Op dit moment zijn er zo’n 320 miljoen gebruikers op Twitter. Uitgaande van het onderzoek van de universiteiten, is zo’n 30 tot 50 miljoen van de accounts daar geen mens. Volgens de onderzoekers is dit nog een voorzichtige schatting.

Zo stellen de onderzoekers dat complexe bots mogelijk als mens gelabeld zijn. Die zijn zo verfijnd dat ze bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Ook is er nog een grijs gebied, van bots die deels door mensen bestuurd worden en daarmee moeilijk in te delen zijn.

Twitter zelf stelt overigens dat er minder bots zijn. Het platform stelde in december nog dat het maximaal 27 miljoen actieve bots had, zo’n 8,5 procent van het geheel. Dit is niet de eerste keer dat er geschreven wordt over een grote hoeveelheid bots op Twitter. Uit een eerder onderzoek van de University of Southern California bleek dat zo’n 19 procent van alle berichten geplaatst rond de Amerikaanse Presidentsverkiezingen vorig jaar van bots afkomstig was.