‘Samsung neemt afscheid van vingerafdrukscanner’

Een paar jaar geleden was de vingerafdrukscanner nog een hightech zeldzaamheid in laptops en smartphones, maar nu is het gemeengoed geworden. Zelfs de goedkopere smartphones worden tegenwoordig voorzien van de biometrische scanner. Nu zou het zo zijn dat Samsung de technologie alweer aan de kant schuift.

Een medewerker van het Zuid-Koreaanse bedrijf zou volgens Phone Arena gezegd hebben dat het bedrijf in de toekomst geen vingerafdrukscanners meer integreert in zijn smartphones. Het zou een verouderde technologie zijn, die uiteindelijk vervangen moet worden door snellere manieren van ontgrendelen.

In zijn volgende vlaggenschip, de Samsung Galaxy S8, zou het bedrijf wel nog een vingerafdrukscanner hebben, maar ook twee andere manieren om een telefoon te ontgrendelen. Het gaat om een irisscanner en gezichtsherkenning. De technieken zijn naar het schijnt nog niet geperfectioneerd en om die reden zou er alsnog een vingerafdrukscanner in de Galaxy S8 zitten.

Niet alleen Samsung zou werken aan het vervangen van de vingerafdrukscanner. Ook Apple zou werken aan nieuwe manieren om smartphones te ontgrendelen. Dat bedrijf schijnt voor de iPhone 8 gezichtsherkenning in ontwikkeling te hebben en ook te werken aan irisscanners voor latere modellen. Maar ook voor Apple zou gelden dat men nog niet ver genoeg gevorderd is om de technologie in de praktijk te integreren.

Overigens gaan er ook al een tijdlang geruchten rond dat Apple werkt aan de integratie van een vingerafdrukscanner achter het display van een smartphone. Die scanner bevindt zich bij de iPhone 7 al achter glas, maar nog niet achter het display zelf. Dat Apple geld steekt in de realisatie hiervan, maakt dat we verhalen over een ‘overbodige’ vingerafdrukscanner voorlopig met een korrel zout kunnen nemen.

Wel is het zo dat het ontgrendelen van apparaten veel sneller kan en dat het niet meer dan logisch is dat bedrijven kijken naar het uitlezen van andere biometrische gegevens dan alleen de vingerafdruk van een gebruiker. In de (verre) toekomst zou het dus inderdaad zo kunnen zijn dat vingerafdrukscanners compleet overbodig worden.