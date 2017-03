Microsoft Teams tijdens webcast gelanceerd

Apps & Software

Op 14 maart 2017 heeft Microsoft tijdens een live webcast de wereldwijde beschikbaarheid van Microsoft Teams aangekondigd. Deze nieuwe tool in Office 365 zou het samenwerken binnen een team makkelijker maken. Het platform gaat volgens Microsoft de mogelijkheid bieden om binnen een veilige en efficiënte omgeving met elkaar te chatten, documenten te delen en samen te werken.

Microsoft Teams is beschikbaar voor zakelijke Office 365-gebruikers in 181 landen en is vooralsnog in 19 verschillenden talen voorhanden, ook in het Nederlands.

Volgens Bas Agbeko, Directeur Application & Services Business Group bij Microsoft Nederland, biedt Teams een mogelijkheid om effectief en efficiënt samen te werken. De verscheidenheid van de huidige gebruikte oplossingen die bedrijven nu inzetten, zou leiden tot een verlies van overzicht. Door het bieden van een oplossing met alle relevante personen, bestanden en tools bij elkaar, geïntegreerd met Office 365 kunnen teams samenwerken in een omgeving zonder onnodige afleiding, aldus Abgeko.

Na de preview in november 2016 is er door Microsoft gewerkt aan het toevoegen van ruim 100 nieuwe features en biedt Teams nieuwe veiligheids- en compliance-mogelijkheden. Microsoft Teams is gebaseerd op 4 uitgangspunten:

Chat voor teams

een chatmogelijkheid met een threadvorm om ieder teamlid betrokken te houden. Teamconversaties kunnen privé gevoerd worden, of juist zichtbaar voor het hele team. Door zich aan te melden voor verschillende teams kunnen gebruikers makkelijk switchen tussen verschillende projecten.

Een hub voor samenwerking

Office-applicaties zoals Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote en PowerBI zijn geïntegreerd, waardoor gebruikers de benodigde informatie en tools tot hun beschikking hebben.

Op maat voor ieder team

met Microsoft Teams biedt de mogelijkheid om werkruimten op maat in te richten met tabs en met connectors en bots van derde partijen en Microsoft-tools, zoals Microsoft Planner en Visual Studio Team Services. Teams zou meer dan 150 integraties bieden voor onder andere SAP, Trello, Hipmunk, Growbot en ModuleQ.

Veiligheid en vertrouwen

Microsoft Teams is gebouwd op basis van de Office 365-cloud, en biedt volgens Microsoft geavanceerde veiligheids- en compliance-mogelijkheden. Microsoft Teams ondersteunt de wereldwijde standaarden als SOC 1, SOC 2, EU Model Clauses, ISO27001 en HIPAA.

Voor de toegankelijkheid van het platform werkt Microsoft aan nieuwe features, zoals ondersteuning voor schermlezers, hoog contract en keyboard-only-navigatie. In de loop van 2017 staan mogelijkheden voor gastentoegang, een betere integratie met Outlook en een uitgebreider developer-platform op de planning.