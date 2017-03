Microsoft Surface Book vanaf 20 april beschikbaar in Nederland

Hardware

Het heeft even geduurd, maar het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren: Microsoft gaat de Surface Book eindelijk officieel in Nederland voeren. Dit weten we overigens als sinds oktober 2016, maar er werd door Microsoft zelf nog geen datum aan gehangen. Dat is nu dus wel het geval. Vanaf 20 april kun je hem aanschaffen.

Met de levering van de Surface Book, breidt Microsoft het Surface-portfolio uit. Tot nu toe was alleen de Surface Pro-serie hier te koop. Vergeleken met de Pro is de Book een beduidend krachtiger machine als we naar de specificaties kijken en dus bedoeld voor een iets ander gebruik. Op een punt zien we echter een duidelijke overeenkomst met de Pro. Het scherm is namelijk los te halen van het toetsenbord. Het scharnier van de Book doet wel wat denken aan het bandje van een horloge.

Als we snel langs de specificaties lopen, valt allereerst het 13,5-inch grote paneel op dat is gebruikt. Dit heeft een tamelijk bijzondere verhouding van 3:2, waar je op de meeste apparaten waarschijnlijk 16:9 gewend bent. De resolutie is met 3000×2000 pixels erg hoog. Volgens Microsoft wordt ieder paneel in de fabriek gekalibreerd zodat het 100 procent van de sRGB-kleurruimte weer kan geven. Gezien de mogelijkheid om het apparaat als tablet te gebruiken, is er uiteraard voorzien in touch-bediening.

Kijken we naar de mogelijke configuraties, dan zien we dat je behoorlijk wat keuze hebt. Allereerst kun je kiezen voor een model met 8 of met 16 GB werkgeheugen en lopen de beschikbare opslagcapaciteiten uiteen van 128 GB tot 1 TB (alle PCIe SSD’s). Dit alles kun je koppelen aan 6e generatie Intel Core-i5 en -i7-processors. Dit zijn voor zover wij het hebben gezien overigens wel processors waarvan het typenummer eindigt op een ‘U’, dus overdreven krachtig zijn ze niet. Het is overigens wel wat je verwacht in een klein pakketje zoals de Surface Book. Daar is simpelweg geen ruimte voor krachtiger modellen. Wil je dedicated graphics in de vorm van een Nvidia Geforce GTX 965M, dan zal je voor de i7-varianten moeten gaan. Anders moet je het doen met de geïntegreerde Intel HD Graphics 520 GPU.

Met de Surface Book richt Microsoft zich zowel op de consument als de zakelijke gebruiker. Voor die laatste is security natuurlijk een cruciaal onderdeel van en product zoals dit. TPM 2.0 is dan ook aanwezig in de Surface Book. Verder is het voor de veeltyper goed om te weten dat het toetsenbord is voorzien van verlichting.

Kijken we naar de draadloze verbindingsmogelijkheden, dan heeft Microsoft gekozen voor een 2×2 802.11ac wifi-adapter (met ondersteuning voor MIMO, maar niet voor MU MIMO). In Bluetooth 4.0 is eveneens voorzien. De camera’s op het apparaat hebben een sensorresolutie van 8 MP voor het exemplaar aan de achterkant en 5 MP voor dat aan de voorkant. Aan de voorkant is eveneens ondersteuning voor Windows Hello ingebouwd. De accuduur van de Microsoft Surface Book zou volgens opgave 16 uur moeten bedragen. Bij aanschaf van de Surface Book wordt de Surface Pen, met 1024 drukniveau’s, meegeleverd.

Voor al dit fraais moet je overigens wel een stevig bedrag neerleggen, zoals je hieronder kunt zien. Deze prijzen zijn overigens inclusief BTW.

Surface Book i5/8/128GB € 1.649,00 Surface Book i5/8/256GB € 2.069,00 Surface Book i7/8/256GB € 2.599,00 Surface Book i7/16/512GB € 3.019,00 Surface Book i7/16/1TB € 3.649,00

Lees de volledige blogpost over de introductie van de Surface Book in Nederland van Paul Honout, Marketing Manager Surface bij Microsoft Nederland, via deze link.