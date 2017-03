Versleutelde videogesprekken nu mogelijk binnen Signal

Apps & Software

De versleutelde berichtendienst Signal heeft de functie van videobellen uit de bètafase gehaald. Daarmee is die nu voor alle iOS en Android-gebruikers van de applicatie beschikbaar. Alle videogesprekken die via Signal gevoerd worden, worden end-to-end versleuteld.

Uit de aankondiging van Open Whisper Systems, dat de applicatie in ontwikkeling heeft, blijkt dat de communicatie iets anders loopt dan in de bètafase het geval was. Toen werden alle videogesprekken nog verwerkt via een server van Signal. In de definitieve versie is dat dus anders: nu gaat het om een peer-to-peer verbinding.

De reden waarom Open Whisper Systems daarvoor gekozen heeft, ligt in de kwaliteit van de gesprekken. Toch levert de gebruiker opmerkelijk genoeg enige privacy in. Het kost niet heel veel moeite om het IP-adres van een gebruiker te achterhalen, waardoor de locatie van de persoon afgeleid kan worden.

Om mensen tegemoet te komen die dit willen voorkomen, is het ook mogelijk om gesprekken via de servers van Signal te laten verlopen. Dat kunnen gebruikers standaard instellen in het menu van de applicatie. Tegelijk is het overigens wel zo dat de peer-to-peer functionaliteit enkel geldt voor personen die al in de contactenlijst van de gebruiker staan, of als de gebruiker zelf het gesprek begint. Indien het gaat om gesprekken van onbekende nummers, verloopt de communicatie standaard via de servers van Signal.

Signal is een berichtendienst voor Android en iOS die gericht is op geheimhouding. Alle vormen van communicatie worden end-to-end versleuteld, zodat onderschepte berichten niet gemakkelijk gelezen kunnen worden.