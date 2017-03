Geen updates meer voor Windows Vista na 11 april

Apps & Software

Enkele jaren geleden eindigde de ondersteuning voor Windows XP. Toen moesten hele volksstammen overtuigd worden om over te stappen naar een nieuwer besturingssysteem. Nu heeft Microsoft aangekondigd volledig te stoppen met de ondersteuning van Vista. Waar er ten tijde van het einde van XP door Microsoft zelf veel aandacht aan werd besteed, omdat veel mensen het nog gebruikten, is dat nu niet het geval. We hebben via PC World van de support-site van Microsoft moeten halen dat het op 11 april einde oefening is voor Vista. Na die datum komen er geen security updates meer en is er ook geen gratis of betaalde ondersteuning meer beschikbaar voor gebruikers. Het besturingssysteem uit 2007 kreeg al sinds 2012 geen feature updates meer overigens.

Het feit dat Microsoft het einde van Windows Vista zo stilletjes wereldkundig maakt, geeft wel aan dat we hier zeker niet te maken hebben met een situatie zoals het geval was ten tijde van het einde van XP. We hebben geen cijfers over het gebruik van deze versie in Nederland, maar volgens Netmarketshare ligt dit wereldwijd onder de 1 procent. Vergelijk je dat met de nog altijd 8 procent waar XP naar verluidt op staat, dan is het wel duidelijk dat het probleem een stuk minder groot is dan het geval was bij XP.

Vanaf het begin af aan is Vista het schoolvoorbeeld geweest van de ‘strategie’ van gebruikers van Windows om na een succesvolle versie altijd de daaropvolgende over te slaan. Daarbij ging het met name op de versie bij release overigens. Toen SP2 eenmaal was gearriveerd, werkte het besturingssysteem in het algemeen gewoon prima wat ons betreft. Tegen de tijd dat die update er kwam, hadden de meeste mensen echter al besloten om het nog even bij XP te houden en pas over te stappen op het moment dat Windows 7 zich aandiende.

Uiteraard doet Microsoft wel het nodige om de gebruikers die nu nog met een Windows Vista-machine in de weer zijn ervan op de hoogte te brengen dat het tijd wordt om over te stappen naar een modernere versie van het besturingssysteem. Een probleem met updaten naar Windows 10 is dat veel computers die gekocht zijn ten tijde van Vista deze nieuwste versie niet kunnen draaien. Microsoft geeft dan ook als tip in hun post dat het wellicht tijd is om een nieuwe computer aan te schaffen als je nu nog op Vista werkt.