Toshiba komt met zakelijke Portégé X30 en Tecra X40 laptops

Toshiba Information Systems Benelux kondigt vandaag aan met twee nieuwe zakelijke laptops op de markt te komen, te weten de Portégé X30 en de Tecra X40. Deze op Windows 10 Pro draaiende machines vallen in eerste instantie met name op door de slanke vormgeving. De Tecra X40 is net geen 17 mm dik, de Portégé X30 net geen 16 mm. Beide apparaten hebben een behuizing die is gemaakt van magnesium, wat ze relatief gezien licht maakt. Dat laatste is zeker voor zakelijk gebruik onderweg natuurlijk een erg prettige bijkomstigheid.

Kijken we naar de specificaties van de twee machines, dan zien we dat ze beide gebruikmaken van Intel Core-processors van de 7e generatie. Ook hier hebben we weer te maken met modellen uit de U-serie, die niet zozeer bekendstaan om hun rekenkracht, als wel hun zuinigheid. Dit zou den ook moeten leiden tot een goede accuduur, al doet Toshiba hierover in het persbericht dat wij toegestuurd kregen geen uitspraken.

Toshiba heeft ervoor gekozen om een schermresolutie aan te houden van 1920×1080 pixels en dus niet mee te gaan op de 4K-trein. Op zich is deze keuze wat ons betreft prima te verantwoorden op apparaten met een schermdiagonaal van 13,3 inch (Portégé X30) en 14 inch (Tecra X40). Standaard worden de panelen geleverd zonder touchbediening, maar het is mogelijk om deze optie toe te voegen. Zoals het hoort bij zakelijke laptops wat ons betreft zijn de schermen ontspiegeld, wat het werken onderweg weer net wat prettiger maakt. Je hebt dan minder last van invallend licht.

Intern is er verder gekozen voor PCIe-ssd’s en DDR4-werkgeheugen en worden de speakers geleverd door harman/kardon. Qua aansluitingen zijn beide apparaten voorzien van twee USB Type-C-aansluitingen, eenmaal USB 3.0, heen HDMI-aansluiting en een microSD-kaartaansluiting. Een Smartcard-lezer is eveneens een optie. In zakelijke omgevingen is het verder van belang wat de docking-mogelijkheden zijn, iets waar Toshiba ook aan heeft gedacht in de vorm van het Thunderbolt 3 Dock.

Op het gebied van beveiliging heeft Toshiba biometrische identificatie toegevoegd, in de vorm van een vingerafdruklezer die is ingebouwd in het touchpad en is er gezichtsherkenning aanwezig. Gezichtsherkenning met behulp van een IR-camera (bijvoorbeeld voor Windows Hello), is optioneel. Volgens Toshiba zorgt ook het door het bedrijf helemaal zelf ontwikkelde BIOS voor nog een extra veiligheidslaag.

Zowel de Portégé X30 en Tecra X40 zijn van juni 2017 te koop. Over de prijs is op dit moment nog niets bekendgemaakt.