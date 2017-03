AMD Ryzen 5 is grote bedreiging voor Intel op pc-markt

Hardware

AMD is weer terug op het hoogste podium in de processormarkt en kan de monopoliepositie van Intel echt bedreigen. In eerste instantie waren alle ogen gericht op de Ryzen 7, het high-end model van AMD. De grootste concurrentie voor Intel komt echter van de AMD Ryzen 5, het model daaronder, waarvan nu de details zijn bekendgemaakt.

AMD heeft met de Ryzen 7 laten zien dat het geen enkel probleem heeft om de processoren van Intel bij te benen. In het hogere segment is er weer echt een keuze tussen twee werken. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de concurrentie op de markt, maar als het gaat om marktaandeel, dan is dat deel van de markt niet zo belangrijk.

Het meeste geld komt namelijk uit het middensegment van de markt, processoren met een prijskaartje onder de 300 dollar. Die worden namelijk het meest verkocht. Volgens ingewijden is die markt minimaal twee keer zo groot als de high-end markt. In die markt wil AMD zich gaan roeren met zijn AMD Ryzen 5-serie.

AMD presenteert vier modellen in de Ryzen 5-serie, namelijk de Ryzen 5 1400, Ryzen 5 1500, Ryzen 5 1600 en Ryzen 5 1600X.

Model Cores/Threads Kloksnelheid Koeler Prijs Ryzen 5 1600X 6/12 3.6/4.0 Ghz Geen 249 dollar Ryzen 5 1600 6/12 3.2/3.6 Ghz Wraith Spire 219 dollar Ryzen 5 1500 4/8 3.5/3.7 Ghz Wraith Spire 189 dollar Ryzen 5 1400 4/8 3.2/3.4 Ghz Wraith Stealth 169 dollar

Alle Ryzen-processor hebben een ontgrendelde multiplier, waardoor deze zijn te overklokken. Overklokken is echter wel voor eigen risico, als een chip doorbrand is dat jammer, dat valt niet onder de garantie. AMD lijkt in elk geval goed op weg om weer wat marktaandeel terug te veroveren op Intel.