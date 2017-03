Brother introduceert nieuwe generatie kleurenlaserprinters

Hardware

Brother heeft vandaag aangekondigd dat het een nieuwe generatie kleurenlaserprinters gaat verkopen. Het zijn de HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW en de HL-L9310CDWT. Deze modellen zijn alle gericht op het MKB en wat Brother ‘dynamische kantoren’ noemt.

Met een adviesprijs van 352,31 euro exclusief BTW is de HL-L8260CDW de goedkoopste printer van het nieuwe stel, dat in het algemeen overigens wel dezelfde basis heeft. Hij heeft een opgegeven afdruksnelheid van 31 pagina’s per minuut, wat overigens ook geldt voor de andere nieuwe modellen. Automatisch dubbelzijdig afdrukken behoort tot de mogelijkheden en er is voorzien in zowel een bekabelde als een draadloze netwerkverbinding. Standaard heeft hij een papierlade waar je 250 vel in kwijt kan. Je kunt er in totaal nog drie lades van 250 vel elk onder zetten. Een tweeregelig lcd-schermpje geeft de nodige informatie.

De HL-L8360CDW is voor een groot gedeelte dezelfde machine als de HL-L8260CDW, maar heeft wat extra features en dus ook een hogere adviesprijs: 523,08 euro exclusief BTW. Zo is er voorzien in een nfc-kaartlezer en een groter display. Dat laatste is eveneens voorzien van aanraakbediening. Verder zijn de uitbreidingsmogelijkheden als het gaat om de extra papierlades een stuk uitgebreider. Het is bijvoorbeeld mogelijk om er een verrijdbare papierunit van 4 x 520 vel onder te plaatsen. Daarnaast zijn er voor deze machine cartridges beschikbaar met een nog hogere capaciteit dan de 6500 pagina’s zwart-wit en 4000 pagina’s kleur die je maximaal bij het goedkopere model kunt krijgen. Deze nog grotere cartridges hebben een capaciteit van respectievelijk 9000 en 6500 pagina’s. Standaard worden zowel bij dit als het vorige model cartridges meegeleverd voor 3000/1800 pagina’s.

De HL-L9310CDW (749,23 euro) breidt de functionaliteit van de voorgaande twee nog wat verder uit. Naast optionele zwart-wit cartridges die goed zijn voor 9000 afdrukken, zijn er voor dit model ook kleurencartridges te koop met eenzelfde capaciteit. Standaard worden hier ook grotere cartridges meegeleverd overigens: 6500/6500.

Tot slot de HL-L9310CDWT (847,69 euro), waarbij de ‘T’ in de naam al doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een apparaat met een extra tray, oftewel papierlade. Naast de 250 vel die ook in alle andere modellen uit deze serie kan, is er voorzien in een extra lade met plaats voor 500 vel. Dit kan nog verder uitgebreid worden met nog eens 1 x 250 en 1 x 500 vel. De papierunit zoals die bij de twee modellen eronder mogelijk is, kun je hier overigens niet onder kwijt. Qua (optionele) cartridges krijg je hetzelfde als bij de HL-L9310CDW.