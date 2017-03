‘Samsung Galaxy S8 wordt honderd euro duurder dan S7’

Mobile

De Samsung Galaxy S8 zal een stuk duurder worden dan zijn voorganger de Galaxy S7. Dit meldt de doorgaans welingelichte Evan Blass. Hij is ook degene die recentelijk nog op de proppen kwam met de specificaties voor de twee te verwachten Galaxy S8-toestellen.

Blass meldt op zijn Twitter-account dat de Galaxy S8 in Europa 799 euro gaat kosten. De Galaxy S7 kostte bij de lancering 699 euro. Met die hogere prijs is de Galaxy S8 ook weer een van de duurste smartphones op de markt, wel gaat Samsung met de trend mee, meer fabrikanten kiezen ervoor de prijzen te verhogen. Zo kost de goedkoopste versie van de iPhone 7 ook meer dan voorgaande versies, namelijk 769 euro. De LG G6 gaat 749 euro kosten, alleen de Huawei P10 is van alle nieuwe high-end modellen aantrekkelijk geprijsd, namelijk 599 euro.

De ‘gewone’ Galaxy S8 zal al 799 euro kosten, maar consumenten die liever een groter scherm en een dubbele camera hebben, zullen nog eens honderd euro extra moeten betalen. Volgens Blass kost de Galaxy S8 Plus namelijk 899 euro in de winkel.

Afgezien van de prijsinformatie, plaatste Blass ook een nieuwe foto van de nog te presenteren smartphones. Die komen er volgens hem in drie varianten: black sky, orchid grey en arctic silver. De bovenste rij op onderstaand beeld is de Galaxy S8 Plus, de onderste de gewone variant.

De Samsung Galaxy S8 heeft standaard een gebogen scherm. Voor de “gewone” variant is dat 5,8 inch, de S8 Plus krijgt een formaat van 6,2 inch. Die schermen zouden allebei een resolutie van 2960 bij 2400 pixels krijgen. Er zit uiteraard ook een verschil in accu: de reguliere variant heeft een capaciteit van 3.000mAh, de grotere 3.500mAh.

De smartphones krijgen zoals de gelekte foto’s hebben laten zien geen fysieke thuisknop, maar wel een vingerafdrukscanner. Ook zou er gezichtsherkenningssoftware ingebouwd zijn, die gebruik maakt van een 8 megapixel camera en infraroodsensor aan de voorkant. Op de achterkant van de smartphone zit die vingerafdrukscanner, met daarnaast nog een hartslagmeter, flitser en 12MP camera.

Samsung presenteert de Galaxy S8 op 29 maart tijdens een speciaal evenement in New York. Naar het schijnt is het toestel drie weken later daadwerkelijk verkrijgbaar.