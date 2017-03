Google introduceert mogelijkheid om parkeerlocatie op te slaan in Maps

Apps & Software

Wie kent het niet: je parkeert de auto ergens en probeert ‘m op een later moment terug te vinden, maar doet daar langer over dan je zou willen. Google hoopt dat nu op te lossen door een nieuwe eigenschap te introduceren in Maps. Het is voor gebruikers nu mogelijk om aan te geven waar de auto staat, waarmee het terugvinden daarvan een stuk eenvoudiger zou moeten zijn.

De functie werd gespot en omschreven door Android Police. Het gebruik zoals de site het omschrijft is erg eenvoudig. Hiervoor hoeft een gebruiker enkel Maps te openen en te klikken op de blauwe punt die de huidige locatie aangeeft. Dan verschijnt er een extra menu, waar onder meer de optie staat om de parkeerlocatie op te slaan. Vanaf daar is het mogelijk om ook extra informatie in te voeren die kan helpen met het vinden van de auto.

Zo kan de gebruiker het parkeerniveau of vak invoeren, om de auto op een later moment makkelijker terug te vinden. Daarnaast is het ook mogelijk om een foto te plaatsen, en om aan te geven wat de tijdlimiet is. Kortom: er zijn veel mogelijkheden om het vinden van de parkeerplaats makkelijker te maken.

Er zijn overigens nog een paar andere extra opties ingevoerd. Google laat zien wat het weer is bij het plannen van een reis, via het openbaar vervoer. Zo zie je dus of het lekker zonnig is op de plek van aankomst, of niet. Verder is er ook nog een andere mogelijkheid toegevoegd: gebruikers krijgen in de nieuwe versie indien gewenst notificaties over trein- of busreizen.