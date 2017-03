‘Facebook onthult in april apparaat dat werkt met hersengolven’

Hardware

In april organiseert Facebook zijn ontwikkelaarsconferentie F8. Volgens de laatste berichten onthult het sociale netwerk op dat evenement zijn eerste eigen hardwareproducten. Het zou gaan om vier consumentenproducten die ontwikkeld zijn door het team dat bekend staat als Building 8.

Dit melden anonieme bronnen aan de site Business Insider. Tijdens de F8-conferentie zou er een voorproefje gegeven worden van een aantal van de producten die Facebook zal gaan lanceren. Dat zijn, blijkens de omschrijvingen, behoorlijk geavanceerde producten.

Building 8 zou producten in vier categorieën maken: camera’s, augmented reality, drones en ook geavanceerde technologie die werkt met hersengolven. Dat laatste project zou ontwikkeld worden door neuroloog John Hopkins, een wetenschapper die een armprothese hielp ontwikkelen die met hersengolven bestuurd kan worden.

Building 8

Building 8 is een speciaal team binnen Facebook, gericht op de ontwikkeling van hardwareproducten. Het team bestaat nu een jaar en heeft een innovatieve benadering. Teams krijgen twee jaar de tijd om te bewijzen dat een product waaraan ze werken geschikt is om op de markt te brengen. De eerste deadline ligt naar het schijnt in de zomer van 2018.

Business Insider schrijft dat de projecten allemaal iets te maken hebben met sociale contacten op afstand. De site roept in herinnering dat Dugan in maart het volgende schreef: “Smartphones hebben de kracht om ons te verbinden met mensen ver van ons vandaan. Maar te vaak gaat dat ten koste van de mensen die direct naast ons zitten. We zouden geen keuze moeten hoeven maken.”

Facebook wilde niet reageren op het bericht van Business Insider. Als er hardwareproducten onthuld worden, is het voor het eerst dat Facebook zoiets onthult. Wel bracht het via dochterbedrijf Oculus de Rift uit, een VR-headset. De F8-conferentie vindt op 18 april plaats.