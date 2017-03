‘Krimp mobiele markt in Nederland houdt aan’

Business

Ondanks dat de Nederlandse economie aantrekt, zal de mobiele markt daar niet van profiteren. Uit een onderzoek van Telecompaper blijkt dat de omzet uit mobiele diensten blijft dalen de komende jaren. Er wordt komend jaar gerekend om een daling van 3 procent, en een omzet van 4,6 miljard euro.

Dit meldt het Telecompaper in het Dutch Mobile Operators 2016 Q4-rapport. Dat is onderdeel van een voortdurend onderzoek naar de Nederlandse mobiele markt. Het rapport bekijkt de Nederlandse mobiele netwerkoperators KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 en de kleinere aanbieders. Onderdeel van het rapport is een prognose voor de komende vijf jaar wat betreft de omzet en het aantal klanten.

Lagere omzet in 2016

Uit het onderzoek blijkt dat telecomaanbieders in 2016 hun omzet uit de oude vaste inkomstenbronnen zagen dalen. Mobiel bellen, sms’en en datadiensten waren goed voor een omzet van 4,7 miljard euro, waarmee de markt met 4 procent gekrompen is. De concurrentie groeit ook flink en om die reden hebben de vier aanbieders met een eigen netwerk last van prijsdruk.

KPN minste omzetdaling

De omzet van KPN daalde het minste volgens Telecompaper, vooral door de betere resultaten in de consumententak. Daardoor wist de operator zijn marktaandeel in de mobiele markt te verstevigen. Het marktaandeel van KPN steeg daardoor naar 42,5 procent. De omzet daalde met slechts 0,6 procent.

De grootste omzetdaling was voor T-Mobile, dat een marktaandeel van 21,2 procent overhield, door een daling van 7,2 procent. Vodafone zag ook krimp, met 6,9 procent, dat 32,5 procent marktaandeel overhield. Nieuwkomer Tele2, dat net de uitrol van zijn 4G-netwerk afrondde, kwam uit op een aandeel van 3,8 procent.

Totale omzet de komende jaren

Tot 2021 wordt er een daling verwacht. De komende vijf jaar blijft de mobiele markt in Nederland krimpen. Het bureau verwacht een negatieve gemiddelde jaarlijkse groei van 0,9 procent, waardoor de omzet in 2021 rond de 4,5 miljard euro zal zijn. De omzet uit datadiensten zal de komende jaren blijven groeien, vooral dankzij grotere databundels en onbeperkte bundels.

De structurele daling van omzet uit spraak en sms kunnen desondanks niet gecompenseerd worden. Een andere belangrijke negatieve factor is de voorgestelde MTA-tarieven van toezichthouder ACM en de afschaffing van roaming.

Mobiele penetratie stijgt

De mobiele penetratie van de Nederlandse markt stijgt. Eind december 2016 waren er 20,3 miljoen simkaarten, en verwacht wordt dat dit blijft toenemen. Telecompaper verwacht dat de markt de komende vijf jaar met ongeveer 0,7 miljoen simkaarten zal groeien, naar ongeveer 21 miljoen in 2021.