Nvidia en Bosch gaan samenwerken aan zelfrijdende auto’s

Business

De bedrijven Nvidia en Bosch zijn een partnerschap aangegaan om samen te werken aan de nieuwe generatie van zelfrijdende auto’s, dit maakten zij bekend tijdens het Bosch Connected World Conference in Berlijn afgelopen week.

De samenwerking zal gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe kunstmatige intelligentie voor zelfrijdende auto’s die voorzien zijn van een nieuwe autocomputer die Bosch ontwikkeld heeft. Deze is gebaseerd op Nvidia’s Drive PX platform en draait op de afgelopen september aangekondigde Xavier SoC compacte supercomputer. Xavier SoC is speciaal ontwikkeld voor kunstmatige intelligentie en zou volgens het bedrijf 30 miljard berekeningen per seconde kunnen uitvoeren, wat mogelijk is door de nieuwe “Volta” GPU-architectuur die het bedrijf vorig jaar lanceerde. Door beiden te combineren kan een zelfrijdende auto vanuit één locatie gecontroleerd en bestuurd worden.

Het Drive PX platform kan zelfrijdende auto’s “aanleren” om te rijden met behulp van geavanceerde detectiemogelijkheden, locatiebepaling, routeberekeningen en door integraties te maken met slimme sensoren. Op dit moment ondersteunt het platform al “Level 3 Autonomy”, wat betekent dat een auto bijna volledig zichzelf kan besturen en er alleen onder speciale omstandigheden ingegrepen moet worden door een menselijk bestuurder. Eind dit jaar hoopt Nvidia auto’s volledig zelfstandig te kunnen laten rijden, wat “Level 4 Autonomy” wordt genoemd. Om dit te kunnen bereiken was echter extra rekenkracht vereist, wat met de nieuwe Xavier SoC supercomputer mogelijk is geworden.

Eerder sloot Nvidia al een overeenkomst met TomTom voor de productie van speciale 3D-kaarten van het wereldwijde wegennet, om zelfrijdende voertuigen zo beter te kunnen laten navigeren. Voor Bosch is de samenwerking met Nvidia een uitgelezen kans om haar marktpositie te verstevigen en nieuwe markten te betreden. Momenteel leveren zij al autocomputers aan onder andere Peugeot, Citroën en Opel. Analysten verwachten dat het aantal intelligente auto’s de komende jaren extreem zal toenemen en we in 2025 ruim 170 miljoen zelfrijdende voertuigen op de wegen kunnen verwachten.