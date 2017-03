Microsoft blokkeert Windows 7 en 8-updates voor nieuwste AMD en Intel-chips

Apps & Software

Microsoft maakte vorig jaar al bekend dat alleen Windows 10 overweg zou kunnen met de allernieuwste processoren van AMD en Intel. De vraag was nog even wat er zou gebeuren als je een Windows 7 of Windows 8 systeem toch voorziet van de allernieuwste hardware, dat is nu duidelijk, dan wordt het besturingssysteem niet voorzien van Windows-updates.

Gebruikers die Windows 7 en Windows 8 op hun systeem draaien en willen upgraden naar de zevende generatie Intel Core-processoren (Kaby Lake) of hun oog hebben laten vallen op de nieuwe AMD Ryzen processoren zullen eerst moeten upgraden naar Windows 10. De oudere besturingssystemen installeren geen Windows Updates als deze voorzien zijn van de allernieuwste hardware, gebruikers krijgen dan foutmeldingen te zien dat de processor niet wordt ondersteund.

Microsoft stelt dat de nieuwste generatie silicon alleen werkt met Windows 10, omdat dat besturingssysteem helemaal is geoptimaliseerd voor de allernieuwste technologieën en daar ook compatibel mee is. De oudere besturingssystemen kunnen hier weliswaar deels mee overweg, maar zijn niet volledig compatibel en daarom wil Microsoft de nieuwe hardware niet langer ondersteunen op deze verouderde software.

Microsoft laat in een verklaring weten dat: “Deze foutmelding komt voor omdat voor de nieuwste processoren, de laatste nieuwe Windows-versie vereist is voor een volledige ondersteuning.” De zevende generatie Intel Core-processoren, AMD Bristol Ridge, AMD Ryzen en de Qualcomm 8996, vereisen allemaal Windows 10. Microsoft heeft in januari 2016 al bekendgemaakt dat het bedrijf voor nieuwe hardware ook Windows 10 ging vereisen, zodat meer tijd kan worden gestoken in de ontwikkeling van Windows 10, dan in het onderhouden van gedateerde besturingssystemen. Nu is duidelijk geworden dat Microsoft dit beleid ook actief gaat voeren, ondanks dat AMD riep dat Ryzen wel zou werken met oudere besturingsystemen, zoals Windows 7. Microsoft steekt hier nu een stokje voor door de Windows Updates te blokkeren bij deze processoren.

Iedereen moet over op Windows 10, of die het nou leuk vindt of niet. Op oudere hardware kan je nog tot januari 2020 genieten van Windows 7, dan eindigt de officiële ondersteuning voor dit zeer succesvolle besturingssysteem.