Amazon maakt cloudplatform toegankelijker voor Alexa-ontwikkelaars

Programmeurs die populaire functies hebben ontwikkeld voor Amazon Alexa, krijgen extra credits voor het ‘Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)’ platform. Op deze manier hoopt het bedrijf de strijd met concurrenten als Apple en Google op het gebied van spraakassistenten te gaan winnen.

Voor Amazon is dit een manier om talentvolle ontwikkelaars langer aan zich te binden, zij krijgen zo de kans om hun applicaties kosteloos door te ontwikkelen. Volgens Steve Rabuchin, Vice President van Amazon Alexa, is er inmiddels al een grote community van toegewijde Alexa-ontwikkelaars ontstaan. “Ik kan niet wachten om te zien wat voor impact dit nieuwe programma zal gaan hebben. Programmeurs kunnen nu van alle Amazon-diensten gebruik maken om unieke en schaalbare functies voor Alexa te bouwen.” Het was al langere tijd mogelijk om gratis applicaties voor Alexa te ontwikkelen, ontwikkelaars kregen dan “slechts” 750 uur aan credits voor Amazon’s cloudplatform (AWS). Geselecteerde projecten krijgen nu een eenmalige bonus van $100 aan AWS credits, met de mogelijkheid om nog eens $100 aan credits per maand extra te ontvangen.

Ryan Kroonenberg, oprichter van ‘A Cloud Guru’ dat trainingen aanbiedt voor Alexa-programmeurs, ziet deze ontwikkeling positief tegemoet. Het lijkt hem de ideale stap om nog meer mensen over te halen om nieuwe functionaliteiten voor Alexa te gaan bouwen. “Programmeurs wisten al dat het gratis was om te ontwikkelen voor Alexa op AWS, maar kunnen vooraf niet plannen hoe succesvol hun applicatie gaat worden. Populaire Alexa-applicaties maken vaak meer dan één miljoen calls per maand naar bijvoorbeeld Amazon DynamoDB”, iets dat flink in de kosten kan lopen volgens Kroonenberg. Door dit nieuwe programma zullen bestaande functionaliteiten nog beter worden, door de integratie met andere diensten van AWS.

Via het Amazon Developer Portal is het mogelijk om bestaande Alexa-applicaties aan te melden voor dit nieuwe programma, ook is hier alle informatie te vinden om zelf te gaan ontwikkelen voor Alexa.