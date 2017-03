Google introduceert nog betere JPEG-compressie voor het Web

Apps & Software

Google Research heeft een nieuwe en betere manier gevonden om JPEG-afbeeldingen te comprimeren, hiermee kan één derde van de JPEG-bestandsgrootte worden bespaard met gelijkwaardige of zelfs een betere weergave van de afbeelding. Het enige nadeel is dat het comprimeren van het bestand iets langer duurt, maar echt een groot probleem is dat niet.

Twee Google software engineers, Robert Obryk en Jyrki Alakuijala, presenteerden de nieuw ontwikkelde JPEG-compressietechnologie. Volgens hen heeft deze geen effect op de compatibiliteit van het web, wat zou betekenen dat bestaande browsers niets hoeven aan te passen om de afbeeldingen weer te geven.

De nieuwe techniek heeft de naam “Guetzli” gekregen en in staat om de bestandsgrootte te verkleinen zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit van de afbeelding. De software engineers van Google hebben vervolgens ook verschillende afbeeldingen voorgelegd aan een testgroep en keer op keer prefereerden zij afbeeldingen die worden gecomprimeerd met Guetzli in plaats van met libjpeg, zelfs als de bestanden van libjpeg een stukje groter waren.

Het enige nadeel is dus dat het comprimeren van de afbeelding net even iets langer duurt, maar in principe is dat een eenmalig proces per afbeelding, volgens de onderzoekers is het resultaat dat meer dan waard. Het uploaden van nieuwe afbeeldingen zal door deze compessietechnologie wellicht een stukje trager worden, maar het bekijken van afbeeldingen zal weer een stukje sneller zijn doordat de bestandsgroottes zijn afgenomen.

Mensen die interesse hebben in de nieuwe compressietechnologie kunnen op Github de broncode vinden en er een applicatie van bakken om deze in te zetten op hun afbeeldingen.