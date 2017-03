Epson komt met WorkForce Enterprise multifunctionals die tot 100 pagina’s per minuut printen

Hardware

Bij Epson ligt al enkele jaren de nadruk op de inkjet-technologie als het gaat om printers en multifunctionals. Deels is dit omdat de Japanse fabrikant deze technologie zelf ontwikkelt, waar het machines die gebruikmaken van lasertechnologie inkoopt. Epson heeft hier naar eigen zeggen echter ook toe besloten, omdat inkjettechnologie minder belastend is voor het milieu, niet alleen op het gebied van stroomverbruik maar ook als het gaat om het afval dat wordt geproduceerd. De eerste generaties WorkForce-modellen waren primair gericht op werkgroepen, waarbij de RIPS-modellen die het bedrijf zo’n drie jaar geleden introduceerde opvielen vanwege hun enorme ‘zakken’ inkt. Om echt een goed alternatief te zijn voor inkt voor (grotere) bedrijven die voor de aanschaf van een nieuw printerpark staan, is het echter noodzakelijk dat je ook machines hebt die voor complete afdelingen geschikt zijn en dus kunnen concurreren met apparaten die om en nabij de 70 pagina’s per minuut kunnen afdrukken. Dat gat in het portfolio van Epson wordt vanaf juni 2017 opgevuld door de tijdens CeBIT aangekondigde nieuwe A3-multifunctionals, de WorkForce Enterprise WF-C20590 en de WF-C17590.

Het meest opvallende onderdeel van de nieuwe machines vanuit technisch oogpunt, is de printkop. Dit is wat Epson een linehead noemt, waarmee het bedoelt dat de printkop de volledige breedte van de pagina beslaat. Dit houdt in dat alleen het papier beweegt, niet de printkop, dus er zijn zeer hoge snelheden mogelijk. De WF-C17590 kan 75 pagina’s per minuut afdrukken, de WF-C20590 zelfs 100. Echt nodig zijn dit soort snelheden voor het merendeel van de toepassingen niet natuurlijk, maar als je op een afdeling zit waar je vaak enorme printjobs moet afhandelen, dan is een verschil tussen 50 of 100 pagina’s per minuut toch goed te merken.

Epson is overigens niet de eerste fabrikant met inkjet-machines met een paginabrede printkop. HP heeft inmiddels al een volledige lijn aan wat men daar PageWide-printers en -multifunctionals noemt. Brother heeft met de HL-S7000DN ook al enkele jaren een dergelijk apparaat in het assortiment. De PageWide-modellen van HP drukken echter maximaal ‘slechts’ 70 pagina’s per minuut af. De machine van Brother haalt evenals de nieuwe machines van Epson de 100 pagina’s per minuut, maar dat is een single-function printer die alleen in zwart-wit af kan drukken, terwijl de WF-C20590 en WF-C17590 kleurenmultifunctionals zijn.

Een ander opvallend onderdeel van de WF-C20590 en WF-C17590 zijn de cartridges. Er is bij deze nieuwe machines niet gekozen voor het RIPS-systeem (wat je wellicht wel zou verwachten), maar voor ‘gewone’ cartridges. Er zitten twee zwarte cartridges in die elk goed zijn voor 50.000 afdrukken. De cartridges voor geel, cyaan en magenta hebben dezelfde capaciteit. Waarom er twee cartridges voor zwart zijn geplaatst en niet gewoon een grote, kon men ons bij Epson niet vertellen. Wij vermoeden dat dit is gedaan met het oog op redundantie. Met twee losse is nooit je zwarte inkt op, wat je met een enkele wel hebt. Als de ene leeg is, gaat hij door met de andere en kun je de lege vervangen. Voor de keuze voor ‘gewone’ cartridges in plaats van RIPS gaf men ons wel een verklaring. Dat heeft te maken met de manier waarop de inkt uit de spuitmondjes wordt gedwongen. Bij modellen met een bewegende printkop en relatief weinig spuitmondjes, wordt hier primair de zwaartekracht voor gebruikt. Voor een paginabrede printkop, waar veel meer spuitmondjes op zitten, volstaat die niet en wordt er extra druk gecreëerd. Met dat laatste zou de RIPS-technologie vooralsnog niet overweg kunnen.

Aangezien we met de WF-C20590 en WF-C17590 te maken hebben met enterprise-modellen, zijn er uiteraard ook de nodige extra onderdelen beschikbaar, zoals extra lades voor een totale capaciteit van ruim 5000 vellen 80 grams papier en een finisher voor het nieten en netjes uitvoeren van de stapels papier.

De Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 is vanaf juni 2017 verkrijgbaar, voor de WF-C17590 wordt vooralsnog geen indicatie gegeven. Die zal dus later op de markt komen. Over de prijs deed men bij Epson geen uitspraken, omdat dit in het segment waarvoor ze bedoeld zijn van veel verschillende zaken afhangt. In het algemeen moet het topmodel concurrerend gaan worden als het gaat om prijs met 70 ppm lasermultifunctionals van andere fabrikanten.