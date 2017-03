Google: aantal gehackte sites in 2016 met eenderde gegroeid

Security

Google zegt dat in 2016 een derde websites meer gehackt zijn dan het jaar daarvoor. Daarnaast stelt de zoekgigant dat de meeste eigenaren van die sites hierover geen bericht kregen. Het bedrijf waarschuwt ervoor dat deze trend vermoedelijk voort zal duren.

“We verwachten niet dat deze trend af zal remmen,” schrijft Google in zijn rapportage. “Nu hackers agressiever worden en steeds meer websites verouderd raken, zullen hackers hier gebruik van maken en nog meer sites te infecteren.”

Google gebruikt de Safe Browsing technologie om gebruikers van Google Chrome en Google Search te waarschuwen voor het bezoeken van een site. Dat doet het als er het vermoeden is dat die gehackt is, of doorverwijst naar pornosites of dubieuze webadressen. Die waarschuwingen worden steevast getoond, tot een site vrij van infectie lijkt te zijn.

Een van de belangrijkste manieren waarmee Google de eigenaren van die websites waarschuwt, is de Google Search Console. Volgens Google weet 84 procent van de site-eigenaren die hier gebruik van maken, hun site ook succesvol vrij te maken van hackers. Dat is een mooi percentage, maar minder mooi is het aantal eigenaren dat er nooit achter komt dat zijn site gehackt is: 61 procent.

Google definieert een site als gehackt, op het moment dat de Search Console een aantal problemen detecteert op het betreffende adres. Zo gaat het om spam, dubieuze weblinks, doorverwijzingen, verborgen tekst en te veel sleutelwoorden.