LG Pay in juni in Zuid-Korea gelanceerd

Services

Al in november 2015 werd LG Pay aangekondigd, maar nu pas wordt de dienst gelanceerd. Waarom het zo lang heeft geduurd is niet zeker, en de lancering die nu plaatsvindt is ook relatief beperkt. Meerdere media melden dat LG Pay in eerste instantie enkel in Zuid-Korea beschikbaar wordt gemaakt.

De lancering zou in de loop van juni plaatsvinden. LG Pay maakt volgens Reuters gebruik van draadloze magnetische technologie. Daardoor is de betaaldienst te gebruiken met reguliere creditcard betaalterminals, zoals Samsung dat bijvoorbeeld ook doet met zijn betaaldienst.

Het is voor de gebruiker van een smartphone dan ook alleen nodig om de telefoon tegen de terminal te houden, om een aankoop te bevestigen. De dienst zal naar het schijnt eerst alleen beschikbaar zijn op de LG G6, die al in Korea beschikbaar is. Daarna zal LG het ook naar andere smartphones uitrollen, middels een software-update.

Overige details over de werking van LG Pay zijn er niet. Het is ook niet bekend welke smartphones allemaal middels die update gebruik kunnen maken van de betaaldienst. Het lijkt redelijk om aan te nemen dat het vooral gaat om topmodellen, die voorzien zijn van een NFC-chip.

De betaaldiensten van Apple en Samsung werken ongeveer hetzelfde en zijn beide beschikbaar in meer dan tien landen. Een groot verschil is dat Apple per transactie een geldbedrag vraagt, waar Samsung dat niet doet. De positie van LG hierin is niet bekend. Betaaldiensten zijn voor de grote fabrikanten manieren om hun toestellen te onderscheiden van de concurrentie en klanten aan zich te binden.