Online uitgaven bij Chinese webshops stijgen gigantisch

Business

Bol.com draaide afgelopen jaar als eerste online retailer in Nederland en België meer dan 1 miljard euro omzet. Toch lijkt de concurrentie uit het buitenland toe te nemen. Nederlandse consumenten kochten vorig jaar voor 637 miljoen euro bij buitenlandse webwinkels, een groei van 24 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Veruit de grootste groei werd behaald bij Chinese webwinkels, waar de groei 59 procent bedroeg. Dit meldt Thuiswinkel Markt Monitor in zijn onderzoek naar online uitgaven van Nederlandse consumenten. Gemiddeld heeft vorig jaar één op de vier Nederlanders van 15 jaar of ouder een aankoop gedaan via een buitenlandse webwinkel.

De cross-borderuitgaven (de term die men hiervoor gebruikt) stijgen met 24% ten opzichte van 2015. In totaal is het cross-borderkanaal verantwoordelijk voor 3% van de totale online bestedingen in 2016. Chinese webwinkels winnen daarbij duidelijk aan populariteit. Waar in 2015 nog 23% van de cross-borderuitgaven werd besteed op Chinese websites, ligt het aandeel van China in 2016 op 30%. In totaal geven Nederlanders € 190 miljoen uit op Chinese websites (+59% ten opzichte van 2015). China is vooral erg populair voor het kopen van telecomproducten, IT en consumentenelektronica.

Volgens Wijnand Jongen, de directeur van Thuiswinkel.org, vindt de groei vooral plaats op “goedkopere en kleinere items waarvoor een snelle levering minder van belang is. Online platformen als Alibaba zijn hiervoor ideaal vanwege hun schier onuitputtelijke aanbod.” Hij ziet de groei als teken van de afnemende argwaan van Nederlandse consumenten voor online shoppen.

Van alle cross-borderbestedingen gaat € 384 miljoen (60%) naar de aankoop van producten en € 253 miljoen (40%) naar diensten. De bestedingen aan producten, zoals telecom, kleding en speelgoed, zijn met 41% toegenomen ten opzichte van vorig jaar, waar de cross-borderuitgaven aan diensten, zoals vliegtickets, een groei van 5% noteren. De groei van de cross-borderbestedingen komt dus voornamelijk door het feit dat Nederlanders meer producten via het buitenland zijn gaan kopen.

Net als binnen de totale online bestedingen van de Nederlandse markt, is de sterkste groei in cross-borderuitgaven terug te zien in het segment schoenen & lifestyle. De cross-borderbestedingen binnen dit segment stijgen met maar liefst 125%. Ook speelgoed (+77%) en kleding (+75%) laten een sterke cross-bordergroei zien.